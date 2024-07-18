В Краснодаре будут отключать электричество до конца недели
В нескольких районах Краснодара будут отключать свет до воскресенья включительно
Предыстория. 17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе будут ежедневно отключать электроэнергию с 17 по 19 июля с 12:00 до 18:00.
18 июля глава города заявил, что в связи с жаркой погодой «Кубанское региональное диспетчерское управление» продлило ограничения по 21 июля включительно.
«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения», — написал Наумов.
100 улиц без света и неработающие светофоры:
С 12:00 до 21:00 без света могут остаться жители западного, юго-западного и северо-западного районов города, Фестивального, Юбилейного, Московского, Молодёжного микрорайонов, посёлков Витаминкомбинат и Лорис, а также территорий в районе Ростовского шоссе и станицы Елизаветинской.
Отключения затронут подстанции «Витаминкомбинат», «РИП», «ЗИП», «Ангарская», «Западная-2», «Водозабор», «Военгородок», «Тургеневская», «Юго-Западная», «ВНИИРИС», «Лорис».
Как писали Юга.ру, в нескольких районах Краснодара 17 июля на весь день отключили электричество. Жители восьми улиц остались без света.