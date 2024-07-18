В Краснодаре будут отключать электричество до конца недели

В нескольких районах Краснодара будут отключать свет до воскресенья включительно

Предыстория. 17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе будут ежедневно отключать электроэнергию с 17 по 19 июля с 12:00 до 18:00.

18 июля глава города заявил, что в связи с жаркой погодой «Кубанское региональное диспетчерское управление» продлило ограничения по 21 июля включительно.

«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения», — написал Наумов.