Трассу между Сочи и курортом «Архыз» могут построить до 2034 года

Замгендиректора по развитию и проектам группы «Мантера» рассказал о строительстве дороги между Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Предыстория: В октябре 2022 года пресс-служба правительства РФ заявила о планах организовать транспортное сообщение между горными курортами Сочи, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Минтранс оценил строительство дороги Красная Поляна — Архыз в 200 млрд рублей, а Александр Ткачев (инвестор курорта «Архыз») — в 92 млрд. После возведения трассы в России появится одна из крупнейших в мире горнолыжных зон. Во время обсуждения в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин отметил , что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ. Также в ноябре 2022 года Гринпис* заявил , что строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник. По мнению специалиста-практика в природоохранном и смежном законодательстве Михаила Крейндлина, это приведёт к нарушению среды обитания редких животных, включая переднеазиатского леопарда, занесённого в Красную книгу РФ.

17 июля замгендиректора по развитию и проектам группы «Мантера» (управляет курортами «Архыз» и «Красная Поляна») Дмитрий Анфиногенов на Кавказском инвестиционном форуме сообщил «РБК Краснодар», что трассу между Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии могут построить в ближайшие десять лет.

«Мы за эту дорогу всесторонне выступаем. Она бы позволила гостям из Сочи раньше начинать сезон. Ведь «Архыз» все-таки повыше располагается, чем «Красная Поляна». Сейчас Минэкономразвития этот проект прорабатывает. Но он не входит в число первостепенных. Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится», — поделился Дмитрий Анфиногенов.

Он также отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии облегчит логистику для туристов, направляющихся на курорт «Архыз». Время в пути сократится с трех до одного часа.



По данным СМИ, в 2023 году Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой России оценили строительство дороги. В связи с масштабностью проекта в июне 2023 года на совещании с президентом РФ было заявлено, что возможность возведения трассы рассмотрят после 2027 года.