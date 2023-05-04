Минтранс оценил строительство дороги Красная Поляна - Архыз в 200 млрд рублей, Ткачев — в 92 млрд

«Дорога от Архыза до Красной Поляны могла бы существенно улучшить транспортное взаимодействие двух округов. Сейчас дорога из Красной Поляны до Архыза занимает 13-15 часов, а если построить дорогу, тоннели, то это будет 1,5 часа, а на вертолете — 30 минут», — заявил Ткачев.



По его словам, Минэкономразвития РФ подготовило предложение по реализации проекта.



Необходимо будет проложить около 111 километров дороги, включая 13 километров тоннелей. По данным СМИ, стройку могут начать после 2027 года.



Раннее Юга.ру писали, что после строительства дороги в России появится одна из крупнейших в мире горнолыжных зон. Во время обсуждения в сентябре 2022 года Владимир Путин отметил, что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ.



Также в ноябре 2022 года Гринпис заявил, что строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник. По мнению специалиста-практика в природоохранном и смежном законодательстве Михаила Крейндлина, это приведёт к нарушению среды обитания редких животных, включая переднеазиатского леопарда, занесённого в Красную книгу РФ.



Как сообщали ранее Юга.ру, компания семьи Ткачева заплатит за курорт «Архыз» больше 24 млрд рублей.