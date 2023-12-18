В Карачаево-Черкесской республике хотят построить аэропорт в 2025 году

Власти Карачаево-Черкесии рассказали о строительстве аэропорта в 2025 году

16 декабря глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщил в своем телеграм-канале о встрече с минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. На ней обсудили реализацию транспортных проектов в республике, строительство объездной дороги вокруг поселка Архыз и аэропорта.

По словам Темрезова, в Карачаево-Черкесии подготовили и разработали технико-экономическое обоснование проектов. Их планируют осуществить в 2024 и 2025 годах.

Пресс-служба главы региона добавила «Интерфаксу», что в 2024 году власти хотят приступить к строительству дороги, а в 2025 году — аэропорта.

Как писали ранее Юга.ру, рабочая группа Минобороны признала возможным открытие аэропорта Краснодара для полетов.