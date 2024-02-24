В Сочи начнут строить новый курорт «Турьев Хутор». Застройщик уже нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей

О том, что новую канатную дорогу для будущего курорта начнут строить уже в 2024 году, стало известно в конце января. 17 февраля на канале «Вести» вышел сюжет о том, что сочинские курорты зимой едва справляются с потоком туристов, которые стоят в очередях на канатки и катаются на заполненных людьми трассах. Директор департамента инвестиций сочинской администрации Илья Кирюта рассказал, что четвертый всесезонный курорт «Турьев хутор» будет почти равен уже существующему Роза Хутор и позволит принимать до 600 тысяч гостей в год дополнительно. Он предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов и прочую сопутствующую инфраструктуру.

Далее гендиректор госкорпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил, как важна для реализации этого проекта забота о природе: «Главным является бережное отношение ко всем зеленым насаждениям, которые там находятся».

Между тем в 2023 году замгенпрокурора РФ обратился в суд с иском к ООО «Турьев Хутор Девелопмент» о возмещении ущерба окружающей среде Сочинского нацпарка. По данным экологов и природоохранного ведомства компания вырубила ценные породы деревьев и уничтожила плодородный слой почвы на 2,5 млрд рублей.

«Коммерсантъ-Кубань-Черноморье» опубликовал подробный разбор этого дела. Замдиректора Сочинского нацпарка по науке Борис Туниев рассказал изданию, что это были одни из последних нетронутых территорий с девственными лесами и почвами. Он сделал акцент на том, что реально оценить ущерб очень сложно, так как считают обычно только вырубленные деревья (пихта кавказская, клен высокогорный, ольха черная, бук восточный), забывая про бесценные мхи, лишайники и беспозвоночных в почве. Восстановление, по его словам, в таких случаях возможно далеко не всегда.