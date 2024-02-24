В Сочи начнут строить новый курорт «Турьев Хутор». Застройщик уже нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей
В 2024 году в Сочи начнут строить новый горнолыжный курорт, завершить строительство планируют в 2028-29 гг
Такие сроки сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
О том, что новую канатную дорогу для будущего курорта начнут строить уже в 2024 году, стало известно в конце января. 17 февраля на канале «Вести» вышел сюжет о том, что сочинские курорты зимой едва справляются с потоком туристов, которые стоят в очередях на канатки и катаются на заполненных людьми трассах. Директор департамента инвестиций сочинской администрации Илья Кирюта рассказал, что четвертый всесезонный курорт «Турьев хутор» будет почти равен уже существующему Роза Хутор и позволит принимать до 600 тысяч гостей в год дополнительно. Он предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов и прочую сопутствующую инфраструктуру.
Далее гендиректор госкорпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил, как важна для реализации этого проекта забота о природе: «Главным является бережное отношение ко всем зеленым насаждениям, которые там находятся».
Между тем в 2023 году замгенпрокурора РФ обратился в суд с иском к ООО «Турьев Хутор Девелопмент» о возмещении ущерба окружающей среде Сочинского нацпарка. По данным экологов и природоохранного ведомства компания вырубила ценные породы деревьев и уничтожила плодородный слой почвы на 2,5 млрд рублей.
«Коммерсантъ-Кубань-Черноморье» опубликовал подробный разбор этого дела. Замдиректора Сочинского нацпарка по науке Борис Туниев рассказал изданию, что это были одни из последних нетронутых территорий с девственными лесами и почвами. Он сделал акцент на том, что реально оценить ущерб очень сложно, так как считают обычно только вырубленные деревья (пихта кавказская, клен высокогорный, ольха черная, бук восточный), забывая про бесценные мхи, лишайники и беспозвоночных в почве. Восстановление, по его словам, в таких случаях возможно далеко не всегда.
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В итоге Генпрокуратура РФ и «Турьев Хутор Девелопмент» заключили примирительное соглашение на вышеозначенную сумму. Однако из 2,5 млрд рублей нацпарку отойдет всего 100 миллионов рублей на то, чтобы «разработать и реализовать программы компенсации негативного воздействия… обусловленного реализацией проекта «Турьев Хутор» и последующей эксплуатацией инфраструктуры одноименного курорта».
Оставшаяся сумма должна пойти на строительство в Красной Поляне школы-лицея, «на финансирование научно-исследовательской работы штабов», созданных краевыми властями, сочинскими чиновниками и «Сириусом», модернизацию горбольницы в Красной Поляне и строительство в Эстосадке подстанции скорой помощи и круглосуточного травмпункта.
Будущий курорт упоминали в своем обращении к мэру Сочи и экологи. Члены-корреспонденты РАН, экологи, зоологи, доктора и профессора наук и другие эксперты предложили исключить из проекта генплана курорта строительство объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.
Парралельно с этим «Сириус», группа компаний «Мантера» (связана с Александром Ткачевым) и «Турьев Хутор Девелопмент» («Интеррос», связанный с Владимиром Потаниным) заключили соглашение о развитии экотуризма в горном кластере. Оно подразумевает создание сети экотроп, появление там терренкуров, аэрариев и соляриев.
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