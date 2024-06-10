В Краснодарском крае будут штрафовать водителей электросамокатов, которые нарушают ПДД

Краевая администрация и сервис кикшеринга «МТС Юрент» внедрят дорожную карту по развитию городской инфраструктуры для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а именно:

Согласно пункту 1.2. ПДД РФ, средство индивидуальной мобильности ( СИМ ) — это индивидуальное транспортное средство с электродвигателем: электросамокаты, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи, гироскутеры (но не электровелосипеды). В декабре 2021-го депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов. В 2022 году в России запретили ездить на электросамокатах быстрее 25 км/ч, а в 2023-м даже закрепили это правило в новом ГОСТе.

Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить:

С мая «МТС Юрент» совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение ПДД: к штрафам за некоторые нарушения добавили блокировку аккаунта в приложении — сезонную или даже пожизненную.

Выявлять нарушителей помогают органы правопорядка, городские камеры и консультанты по безопасности. Сервис кикшероинга блокирует и несовершеннолетних пользователей — их возраст выявляют с помощью сервиса аутентификации «МТС ID». По данным «МТС Юрент», компания уже заблокировала около 350 таких аккаунтов в Краснодарском крае.