В Краснодарском крае будут штрафовать водителей электросамокатов, которые нарушают ПДД
Администрация Краснодарского края и сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» будут обмениваться информацией о водителях электросамокатов — нарушителях ПДД
Краевая администрация и сервис кикшеринга «МТС Юрент» внедрят дорожную карту по развитию городской инфраструктуры для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а именно:
- организуют парковки электросамокатов «МТС Юрент»;
- проведут образовательные мероприятия для повышения культуры вождения;
- будут обмениваться информацией о нарушителях.
Согласно пункту 1.2. ПДД РФ, средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это индивидуальное транспортное средство с электродвигателем: электросамокаты, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи, гироскутеры (но не электровелосипеды).
В декабре 2021-го депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов. В 2022 году в России запретили ездить на электросамокатах быстрее 25 км/ч, а в 2023-м даже закрепили это правило в новом ГОСТе.
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить:
С мая «МТС Юрент» совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение ПДД: к штрафам за некоторые нарушения добавили блокировку аккаунта в приложении — сезонную или даже пожизненную.
Выявлять нарушителей помогают органы правопорядка, городские камеры и консультанты по безопасности. Сервис кикшероинга блокирует и несовершеннолетних пользователей — их возраст выявляют с помощью сервиса аутентификации «МТС ID». По данным «МТС Юрент», компания уже заблокировала около 350 таких аккаунтов в Краснодарском крае.
Напомним, что во втором квартале 2024 года в парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах. Также запрещающие знаки установят в районе Александровского бульвара на улице Красной. В 2023 году подобные ограничения ввели в Анапе и в нескольких районах Сочи.