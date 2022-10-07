7 октября правительство РФ изменило правила дорожного движения. Больше всего изменений относится к электросамокатам и гироскутерам

Движение СИМ намерены регулировать специальными дорожными знаками, которые разрешат, ограничат или запретят перемещения в тех или иных зонах. Установка знаков делегируется местным властям в зависимости от наличия дорожной инфраструктуры.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности (СИМ). На них можно ездить только по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам и не быстрее 25 км/ч. Такой электротранспорт не должен быть тяжелее 35 кг. Новый статус не касается обычных самокатов и роликов. Их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам. Об этом сообщил сайт правительства.

При совместном передвижении (например, на тротуаре) пешеходы имеют приоритет. Учитывая его, водители СИМ должны рассчитывать свою скорость. Пересекать дорогу по пешеходному переходу надо пешком, ведя гироскутер или сегвей рядом.

На электросамокатах любой массы можно ездить по правому краю проезжей части. Это разрешено людям старше 14 лет и там, где скорость движения ограничена 60 км/ч и допускается езда на велосипедах. Для движения по дороге самокаты должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

В 2021 году популярность электросамокатов стала проблемой: их стихийные парковки загромождают тротуары, а пользователи провоцируют несчастные случаи. В большом материале Юга.ру обсудили тему с чиновниками, правоохранителями, врачами, активистами и владельцами самокатов.



Мэрия Геленджика просила полицию помочь в борьбе с электросамокатами. Власти Новороссийска решили контролировать движение электросамокатов на набережной и пригрозили не существующими ПДД. Прокат электросамокатов Whoosh ограничил скорость движения по Краснодару. В Олимпийском парке Сочи решили создать зону без электросамокатов. В декабре 2021-го депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов.

Помимо регламентации электросамокатов постановление обновило знаки платной парковки и парковки для инвалидов. В первом случае к букве P добавится изображение монет. Во втором — рядом с буквой появится изображение инвалида-колясочника. Такие знаки тестировались с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.