В парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах

«С наступлением тепла популярным видом транспорта становится именно электросамокат. Который, безусловно, для многих является удобным, но, к сожалению, чаще всего, не безопасным. Причём как для самих водителей, так и для пешеходов. Поэтому с заботой о комфорте всех краснодарцев передвижение на средствах индивидуальной мобильности в парках будет запрещено», — написал мэр Краснодара.



По данным пресс-службы администрации города, запрет на использование самокатов в парках введут во втором квартале 2024 года.



В мае в Краснодаре планируют установить соответствующие дорожные знаки. Сейчас городская мэрия обсуждает запрет движения или ограничение скорости до 15 км/ч на бульварах и в скверах города. Предполагается, что такие нововведения начнут действовать во втором квартале текущего года.



В феврале 2024 года депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник заявил, что использование электросамокатов необходимо запретить во всех локациях Краснодара, где гуляют люди.



Как сообщают «Известия», министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.



Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.