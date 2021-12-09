Депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов

В 2021 году популярность электросамокатов превратилась в проблему: их стихийные парковки загромождают тротуары, а пользователи провоцируют несчастные случаев. Летом Юга.ру выпустили большой материал , обсудив тему с чиновниками, правоохранителями, врачами, активистами и владельцами самокатов. Перед летним сезоном мэрия Геленджика попросили полицию помочь в борьбе с электросамокатами. В июне власти Новороссийска решили контролировать движение электросамокатов на набережной и пригрозили не существующими ПДД. Прокат электросамокатов Whoosh ограничил скорость движения по Краснодару. В Олимпийском парке Сочи решили создать зону без электросамокатов.

29 сентября Депутаты ЗСК в первом чтении приняли штрафы до 30 тыс. рублей за нарушения в установке пунктов проката велосипедов и самокатов. Ко второму чтению подготовили поправки, которые расширили ответственность и на предпринимателей, работающих без юрлица. Об этом на сессии 9 декабря сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Депутаты утвердили штрафы за нарушение условий размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для установки которых не требуется разрешения на строительство, велопарковок.

Таким образом, размер штрафов составит: для граждан — 4 тыс. рублей, для бизнесменов без юрлица — 20 тыс. рублей, для юрлиц — 30 тыс. рублей.

«Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря — тема, волнующая многих. В ней пересекаются интересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передвижения пользуются многие жители и гости края, это удобно и позволяет быстрее преодолеть намеченный маршрут. Наша задача — создать такую ситуацию, при которой бы интересы бизнеса, потребителей этих услуг и жителей не противоречили бы друг другу», — пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.