В Анапе запретят ездить на электросамокатах по набережной

Власти Анапы определят зоны, где нельзя арендовать и передвигаться на электросамокатах

15 ноября вице-мэр Анапы Артем Моисеев рассказал в своем телеграм-канале, что на курорте провели совещание по безопасности дорожного движения. На нем обсудили запрет передвижения средств индивидуальной мобильности на городской набережной.

В администрации разработают схемы пунктов проката и движения самокатов. Также обозначат зоны, где электросамокаты будут под запретом. На совещании обсудили и другие вопросы. Власти решили открыть проезд на Супсехском шоссе и изменить схему движения рядом со школой в микрорайоне «Горгиппия».

Также комиссия приняла решение ввести одностороннее движение на участках улиц станицы Гостагаевской: Советской, Новороссийской, Октябрьской и Первомайской.

Напомним, что в конце лета в некоторых районах Сочи запретили ездить и сдавать самокаты в аренду.