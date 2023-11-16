В Анапе запретят ездить на электросамокатах по набережной

Краснодарский край

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  • © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com
    © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com

Власти Анапы определят зоны, где нельзя арендовать и передвигаться на электросамокатах

15 ноября вице-мэр Анапы Артем Моисеев рассказал в своем телеграм-канале, что на курорте провели совещание по безопасности дорожного движения. На нем обсудили запрет передвижения средств индивидуальной мобильности на городской набережной.

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В администрации разработают схемы пунктов проката и движения самокатов. Также обозначат зоны, где электросамокаты будут под запретом. На совещании обсудили и другие вопросы. Власти решили открыть проезд на Супсехском шоссе и изменить схему движения рядом со школой в микрорайоне «Горгиппия».

Также комиссия приняла решение ввести одностороннее движение на участках улиц станицы Гостагаевской: Советской, Новороссийской, Октябрьской и Первомайской. 

Напомним, что в конце лета в некоторых районах Сочи запретили ездить и сдавать самокаты в аренду.

Анапа Город Транспорт

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В Анапе запретят ездить на электросамокатах по набережной
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