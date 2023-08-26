В нескольких районах Сочи запретят ездить и сдавать на прокат самокаты

В Сочи определили 23 зоны, где будет нельзя передвигаться на самокатах. Это исторические границы города, куда входят Центральный и Адлерский районы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

«На заседании городской комиссии по БДД приняли решение ограничить прокат и движение самокатов в исторических границах Сочи, которые мы утвердили на региональном уровне. Уже определили 23 зоны, где ограничим движение СИМ, компании проката уже вносят изменения в программное обеспечение — транспортные средства должны отключаться на определённых территориях», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В мэрии отметили, что на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах, на ул. Навагинской уже запретили ездить на самокатах. Там установили 22 специальных знака.

Также власти оповестили прокатчиков и запрете сдачи в аренду самокатов на этих территориях. Электросамокаты, находящиеся вне утвержденных мест, будут изымать.

Ранее Юга.ру писали, что в Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в пешеходной зоне.