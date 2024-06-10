Краснодарский застройщик начал проектирование трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского

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Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Застройщик «ИНСИТИ» приступил к проектированию трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского в Краснодаре

7 июня один из краснодарских телеграм-каналов опубликовал видео, в котором директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин рассказал о строительстве трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского. 

По его словам, «ИНСИТИ» совместно с администрацией Краснодара разрабатывает проект строительства трамвайной линии в районе комплексной застройки на улице Кирилла Россинского. Застройщик с подрядчиком уже начали проектирование «транспортного коридора, по которому будут пролегать трамвайные пути».

В 2022-м в Краснодаре запустили трамвай по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова::

Как объяснил Шадрин, по самым благоприятным прогнозам к согласованию и экспертизе проекта приступят в 2025 году.

«Затем начнется самый масштабный и временнозатратный этап реализации — строительство, к которому мы очень надеемся приступить совместно с администрацией города в 2026 году». Для «Инсити» это первый подобный опыт в строительстве.

Отвечая на вопросы Юга.ру, пресс-служба застройщика уточнила, что названные в видео сроки — ориентировочные.

Ранее мэрия Краснодара рассказала, куда жаловаться на неработающие кондиционеры в трамваях, троллейбусах и автобусах.

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