Краснодарский застройщик начал проектирование трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского

Застройщик «ИНСИТИ» приступил к проектированию трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского в Краснодаре

7 июня один из краснодарских телеграм-каналов опубликовал видео, в котором директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин рассказал о строительстве трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского.

По его словам, «ИНСИТИ» совместно с администрацией Краснодара разрабатывает проект строительства трамвайной линии в районе комплексной застройки на улице Кирилла Россинского. Застройщик с подрядчиком уже начали проектирование «транспортного коридора, по которому будут пролегать трамвайные пути».

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Как объяснил Шадрин, по самым благоприятным прогнозам к согласованию и экспертизе проекта приступят в 2025 году.

«Затем начнется самый масштабный и временнозатратный этап реализации — строительство, к которому мы очень надеемся приступить совместно с администрацией города в 2026 году». Для «Инсити» это первый подобный опыт в строительстве.