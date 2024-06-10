Краснодарский застройщик начал проектирование трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского
Застройщик «ИНСИТИ» приступил к проектированию трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского в Краснодаре
7 июня один из краснодарских телеграм-каналов опубликовал видео, в котором директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин рассказал о строительстве трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского.
По его словам, «ИНСИТИ» совместно с администрацией Краснодара разрабатывает проект строительства трамвайной линии в районе комплексной застройки на улице Кирилла Россинского. Застройщик с подрядчиком уже начали проектирование «транспортного коридора, по которому будут пролегать трамвайные пути».
В 2022-м в Краснодаре запустили трамвай по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова::
Как объяснил Шадрин, по самым благоприятным прогнозам к согласованию и экспертизе проекта приступят в 2025 году.
«Затем начнется самый масштабный и временнозатратный этап реализации — строительство, к которому мы очень надеемся приступить совместно с администрацией города в 2026 году». Для «Инсити» это первый подобный опыт в строительстве.
Отвечая на вопросы Юга.ру, пресс-служба застройщика уточнила, что названные в видео сроки — ориентировочные.
Ранее мэрия Краснодара рассказала, куда жаловаться на неработающие кондиционеры в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Читайте также другие материалы Юга.ру о трамваях в Краснодаре:
- В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае. Репортаж из вагона.
- «У нас много смертей среди кондукторов и водителей». Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте Краснодара.
- Какой же краснодарец не любит быстрой езды? Трамвайного патриотизма тест.
- На Западном обходе без перемен? Как выглядит район Краснодара, где к 2025 году хотят пустить трамвай.
- «Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь». Как я покатался на челночном трамвае в Краснодаре: личный опыт.
- Что не так с планом развития трамвайной сети в Краснодаре. Мнение урбаниста.