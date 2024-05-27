В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае. Репортаж из вагона

Вечером на остановку за драмтеатром в сторону Кооперативного рынка прибывает квадратный красный трамвай с табличкой «Учебный». Двери открываются: темный вагон освещают лишь гирлянды, чьи-то голоса приглашают внутрь. Билет на этот самый дорогой в городе маршрут (3000 рублей) я купила заранее.

Занимаю самое последнее «одинокое» сиденье в конце вагона, на нем — конверт. Развернуть его не успеваю — знакомый всем краснодарцам баритон Константина Симора (с 2013 года его голосом «говорят» трамваи и троллейбусы Краснодара) дает старт приключению и разрешает не держаться за поручни, а организатор проекта Карина Шептунова вручает бокал игристого. Так начинается трамвайное театральное путешествие «Счастливый билет». Впервые его запустили в Краснодаре в конце апреля. И теперь каждые выходные в 20:00 и 22:00 трамвай увозит пассажиров с пересечения улиц Буденного и Коммунаров по несуществующему маршруту: от драмтеатра идет до конечной на «Сити Центре», обратно по Коммунаров и, разворачиваясь на Колхозной и 40 лет Победы, снова приезжает к театру.

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» организовала Карина Шептунова из «Культурной среды». Компания проводит в Краснодаре различные мероприятия — от лекций по стрит-арту до музыкально-поэтических концертов.

Наш трамвай трогается. Под аккордеон пара актеров рассказывает историю любви — друг к другу и к Краснодару. Через несколько минут у одной из остановок двери вагона открываются: на улице двое кружатся в танго, но за танцем удается подглядеть лишь несколько секунд — «обычный» трамвай позади торопит сигналом.

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Следить за сюжетом с галерки сложновато, поэтому я разглядываю записки на окнах: одни напоминают статусы во «Вконтакте», другие же, написанные чернилами, рассказывают о чем-то личном. Закончив историю, актеры переключаются на «оконные откровения». Первая записка — о лете в деревне у бабушки, варенье, котах и веранде. Эта теплая картинка детского счастья, увы, больше никогда не повторится. Вторая — о долгожданном путешествии в место мечты, третья — о встрече с родными после долгой разлуки. Эти фрагменты чужого счастья — реальные истории попутчиков. Незадолго до поездки поделиться ими предложили всем желающим.

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Театральное путешествие в трамвае «Счастливый билет» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Скоро истории сменяются песнями под гитару, и голос из колонок инструктирует: «Сохраняйте веселье и пойте вместе с нами». Под «Утекай» и «Районы-кварталы» мы проносимся мимо других трамваев, а пассажиры встречных вагонов удивленно разглядывают наш шумный экспресс.

Но, кажется, такой репертуар нравится не всем. Как только на одной из остановок открываются двери, молодая пара, цокая, покидает наш миллениальный вагон.

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Уже раскрепостившиеся знакомые и незнакомые подпевают все громче, почти никто не сидит на местах. Под «И лететь по белому свету» одни пытаются устоять в медленном танце, другие обнимаются за плечи, словно на стадионе, третьи снимают все это на видео. Так мы проезжаем три или четыре круга — сосчитать точно не дает постоянная смена действий. Едем быстро и без остановок, притормаживая лишь на перекрестках: наш маршрут хоть и пересекает несколько других, но не дублирует ни один из них полностью, а трамваев на линии после 22:00 уже мало. В самый разгар веселья вагон прибывает в исходную точку — «на драму». Все тот же голос объявляет, что путешествие завершается, и напоминает, что счастливый билет, как и само счастье, не может быть вечным. С собой я уношу конверт с чьими-то счастливыми воспоминаниями, которые прочту уже дома:

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Расписание театральных путешествий в трамвае «Счастливый билет» уточняйте по телефону 8(978)074-97-51 (быстрее всего отвечают в WhatsApp, запросы в Telegram оставались без ответа дольше суток, как и звонки). Стоимость — 3000 рублей с человека. Место отправления: трамвайная остановка «Театр Драмы» по улице Коммунаров в сторону Кооперативного рынка. Представление длится примерно 1 час 20 минут.