Журналистка Юга.ру прошлась и проехала по зоне активной застройки на западе Краснодара, где тысячи людей ежедневно стоят в пробках. К 2025 году тут собираются запустить трамваи. Поможет ли рельсовый транспорт гигантскому району и его жителям? По плану уже в 2025 году по улице Красных Партизан и Западному обходу должны ходить трамваи — вплоть до Немецкой деревни, куда сейчас можно приехать только на забитой маршрутке. Ещё в начале 2000-х это была окраина с кладбищем и огородами, а Западный обход был объездной трассой. Позже здесь появилась «Лента», построили десятки многоэтажек, окраина превратилась в растущий и уже сейчас густозаселенный район. Транспортная инфраструктура, как это часто бывает, не успела за темпом градостроительства.

Схема будущей трамвайной ветки © Изображение пресс-службы «Синара — ГТР Краснодар»

«У меня был выбор: Гидрострой, Российская или Западный обход» Пока что дорога от университета на Ставропольской до Западного обхода Краснодара даже на такси по свободным дорогам занимает не меньше 35 минут. На общественном транспорте приходится делать пересадки: можно, конечно, сесть на прямую маршрутку № 22, но вот дождаться ее — зачастую проблема. Проще всего на трамвае № 7 добраться почти до конечной, выйти на улице 3-я Линия, а остаток пути от Ботанического сада по Красных Партизан проехать на автобусе или маршрутке. На Заполярной, где начинаются новые жилые комплексы, из транспорта выходит большая часть пассажиров. Отсюда до «Ленты» на пересечении Красных Партизан и Западного обхода — чуть меньше двух километров. Один из жителей микрорайона признается, что больше хочет продления троллейбуса от конечной на улице Круговой, чем нового трамвая. До его остановки пришлось бы протянуть провода по Красных Партизан примерно на километр, до следующей (последней на улице) — ещё на 500 метров. Звучит не так сложно. Мэрия обещает удлинить маршрут троллейбуса № 4 уже к середине этого года. Он должен дотянуться до Немецкой деревни.

Внизу справа — конечная троллейбуса № 4. Сразу после кольца сверху — «Лента». Линейка показывает расстояние между остановкой на улице Круговой и на «Светлограде» © Скриншот сайта yandex.ru/maps

А пока мужчина копит на личный автомобиль, чтобы длинные поездки по городу были комфортнее. Хотя сам смеётся: заводить машину в Краснодаре не кажется ему хорошей идеей — во дворах новостроек и так паркуются сотни водителей. «А я что? Мне тут нравится, — тем не менее подчеркивает он. — До Ботсада 20 минут пешком [у корреспондентки Юга.ру на это уходит не меньше 40 минут быстрым шагом]. Без пробок на общественном транспорте до центра совсем быстро можно добраться. В «Ленту» [где нет пешеходного перехода] я не хожу: абсолютно те же продукты можно купить в «Магнитах» и «Пятёрочках». Неудобно, далеко? Да у нас между любыми точками города перемещаться неудобно и далеко! У меня был выбор, где купить квартиру: на Гидрострое, Российской или тут. Комсомольский я даже не рассматривал. Выбором доволен». Прогулку по району назвать приятной сложно. Даже после небольшого дождя грязно, тротуаров не хватает, кругом автомойки и мастерские, мимо мчатся машины и многотонные фуры. Деревьев между оживленной дорогой и обочиной нет, пыль из-под колес летит в глаза пешеходам. К дальним от остановок домам идти 10-15 минут по одинаковым дворам, в которых легко заблудиться.

Одна из д орог, отходящих от Красных Партизан к жилой застройке и новым кварталам © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Улица Красных Партизан © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Высотки на Заполярной улице. На парковке по ночам визжат автомобили стритрейсеров © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

ЖК «Светлоград» © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Кладбище, «Лента», парковка и другие развлечения «Светлограда» Чтобы не обходить припаркованные машины на каждом шагу, гулять местные жители ходят на Славянское кладбище. Или за него — на поле рядом с военным летным училищем. Техника взлетает прямо над крышами домов в любое время дня и ночи. Промежуток между полетами порой составляет всего несколько минут. Урбанисты настаивают, что аэродром давно пора перенести, а освободившуюся землю использовать для развития города, в том числе для решения транспортных проблем. «Зачем вообще военный аэродром в городской черте? Это более тысячи гектар земли, на которой можно разбить огромный парк, разместить спортивные объекты, создать площадку для событийного туризма. <...> Решить транспортные задачи: связать Западный обход с Тургенева/Дзержинского, создать дублеры последним. Да, раньше он, как и кладбище, был глухой окраиной. Но город растет, развивается. Сегодня аэродром угрожает жилой застройке почти в центре Краснодара», — возмутился местный урбанист Мирослав Валькович. Он напомнил, что перенос аэродрома уже обсуждали, когда принимали генплан в 2012 году. Но в 2015-м от идеи отказались.

Аллеи для прогулок рядом с домами не защищены от солнца и ветра © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Аллеи для прогулок рядом с домами не защищены от солнца и ветра © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Аллеи для прогулок рядом с домами не защищены от солнца и ветра © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

За забором — кладбище © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Вместо кладбища местные жители иногда выбирают прогулку до «Ленты», которую упомянул собеседник Юга.ру. От «Светлограда» до неё всего пара сотен метров. Но местным жителям сложно преодолеть их без автомобиля: удобного пешеходного перехода здесь нет, а по тем, которые есть, но дальше, нужно либо перейти дорогу трижды (это удлинит путь на километр), либо всего один раз — но этот маршрут длиннее уже на 2,3 км.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Путь к «Ленте» © Скриншот сайта yandex.ru/maps

Ближайшая зебра через Западный обход © Скриншот сайта yandex.ru/maps

Аллеи для прогулок рядом с домами не защищены от солнца и ветра © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Пешеходы отчаиваются и перебегают дорогу там, где удобно, прямо по оживленной трассе, перелезая отбойники. При этом власти Краснодара не спешат решать проблему безопасности пешеходов самым простым, дешёвым и инклюзивным способом — «зебрами» и светофорами. Вместо этого обсуждают надземные переходы.

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«Только за 2021 год в разных местах Западного обхода совершили пять наездов на пешеходов — верно ли я понимаю, следуя этой логике, что нужно пять надземных переходов? Вместо «костылей» и бессмысленных трат в виде внеуличных переходов с неработающими лифтами нужно заняться дорогой уже исходя из фактического функционала, поставить приоритетной задачей безопасность, а не скорость», — объяснял Валькович. Немецкие пряники На остановке «Светлоград» я сажусь в маршрутку № 75. Она забирает пассажиров Юбилейного микрорайона, по улице Красных Партизан выезжает направо на Западный обход, высаживает людей у Немецкой деревни, делает крюк к школе в посёлке Колосистом, и, наконец, направляется к ТРЦ «Красная площадь». Всего на этом извилистом пути 46 остановок. На «Светлограде» обычно выходят все пассажиры, которые не вышли на предыдущей Заполярной, поэтому водитель 10-15 минут ждёт новых. За пару остановок транспорт забивается снова. «Мама, домиииища!», — протягивает дошколенок с соседнего места. Маршрутка вихляет по Западному обходу, обгоняя авто и грузовики. Мимо несутся то пустоши, то зияющие провалы окон недостроев, то гигантские жилые массивы.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Предупреждение на Западном Обходе © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Остановка напротив «Немецкой деревни» © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Без пробок дорога до Немецкой деревни занимает 15-20 минут. У тех, кто едет по этому маршруту впервые, нередко возникает вопрос: «мы точно еще в Краснодаре?». Потом удивление усиливается. Рядом с Немецкой деревней домики превращаются в «пряничные»: меняют стиль, расцветки и архитектуру. Но только на одной стороне улицы. На противоположной — всё те же однообразные многоэтажки. Между высотками и «пряниками» как раз расположен единственный надземный переход. Лифты для маломобильных людей в нем не работают. Школьники с набитыми рюкзаками взбираются и спускаются по высоким лестницам, волокут за собой велосипеды и самокаты. Люди с детскими и инвалидными колясками, вероятно, мостом не пользуются. После ворот Немецкой деревни действительно открывается другой, почти европейский город. Тихие улочки с немецкими названиями и частные дома с красной черепицей закрыты от шумной трассы высоким забором и пока еще низкими деревьями. Внутри даже есть свое озеро. Легко представить, что из-за угла вот-вот выглянет Мэри Поппинс. По аллее гуляют люди в инвалидных колясках и дети с ДЦП.

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Немецкая деревня © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Жительница Немецкой деревни усмехается: «Светлоград» — это ещё совсем не Западный обход, так, начало, а вот у нас…». Ей здесь нравится: просторно, чисто, тихо, есть где гулять. Но добираться до университета на Ставропольской улице приходится часами на маршрутках с несколькими пересадками. По Западному обходу проходит всего четыре маршрута, интервалы — 10-25 минут. Через пару лет Немецкую деревню, Западное трамвайное депо и район «Красной площади» должны соединить трамвайные пути. Жители районов новость восприняли отстраненно: прохожие, с которыми удалось поговорить, или вообще не слышали о будущем трамвае, или не верят, что работы завершат быстрее, чем за 10-20 лет.

Когда ждать трамвай и почему он не панацея даже в забитом машинами Краснодаре? Строительство финансируют по концессионному соглашению. Обычно по условиям концессий частники за свой счет создают, реконструируют и (или) используют недвижимое, а также связанное с ним движимое имущество. Благодаря этому можно не ждать, когда в муниципальных, краевых или госбюджетах смогут выделить достаточно средств на масштабные социально значимые проекты. Сами объекты, будь то здания, дороги или трамвайные сети, в итоге остаются в государственной или муниципальной собственности. Выгода концессионера в том, что он пользуется объектом определённый срок, тем самым окупая вложения. В данном случае заказчик — это мэрия Краснодара, а концессионером выступает компания «Синара — ГТР Краснодар». Группа компаний «Синара» сама производит трамвайные вагоны и оборудование, поэтому средства после их покупки останутся внутри организации. Общий объем инвестиций предварительно оценили в 28,2 млрд рублей. Вложения «Синары» составят порядка 1,8 млрд рублей, еще 17,8 млрд привлекут с помощью кредитов, а 8,6 млрд рублей предоставит федеральный бюджет как грант на развитие городского электротранспорта. Кроме трамвайной ветки на западе, компания вкладывается в расширение трамвайной сети к парку «Краснодар» и микрорайону «Губернскому», а также на Гидрострой. С каждой из трех веток связаны проблемы:



— риск перегрузить новыми трамвайными маршрутами Ставропольскую и Коммунаров, так что электротранспорт станет в пробках;

— протест жителей частного сектора рядом с парком «Краснодар» против сноса их домов ради рельс.



Подробнее об этом читайте здесь.

«Спасти такие места сложно»: Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре

Что касается Западного обхода, здесь размежевать земли, спланировать ход работ и приступить к ним мешала сама дорога: до 24 января 2023 года обход не принадлежал городу и считался автотрассой в собственности края. Активисты и чиновники просили передать её под контроль мэрии уже давно. «Западный обход больше не объездная трасса, он превратился в обычную внутригородскую улицу, проходящую через новые спальные микрорайоны. Она должна превратиться в муниципальную с регулируемыми перекрестками, выделенными полосами под общественный транспорт. Переходить через нее должно быть комфортно и безопасно», — подчеркивал урбанист Валькович. «Передача Западного обхода городу — это, что называется, созревший вопрос. Этот участок буквально «выпадал» из улично-дорожной сети, которая находится на балансе администрации Краснодара. В фазу конкретики обсуждения перешли осенью 2022 года после подписания концессии на строительство западной трамвайной линии. Реализация соглашения была бы возможна, и будь Западный обход в краевой собственности. Вопрос в процедурах и сроках. Теперь город сможет передать землю под строительство максимально оперативно», — рассказал Юга.ру источник, близкий к органам власти. «В целом то, что происходит смена собственника, — хорошая новость. Муниципалитет получает, наконец, возможность распоряжаться той дорогой, которая раньше была объездной, а теперь превратилась во внутригородскую», — соглашается руководительница движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук. В 2023 году «Синара» планирует: реконструировать трамвайный узел на улице Московской, чтобы связать восточную, центральную и западную части Краснодара;

разработать комплексный проект строительства западной трамвайной линии и получить согласование госэкспертизы;

перестроить инженерные сети;

запустить строительство тяговых подстанций;

начать расширять улицу Красных Партизан;

закупить 40 из 100 новых современных низкопольных трамваев. Укладывать рельсы и шпалы хотят с первой половины 2024 года. Уже к 2025-му должны построить пути от Западного трамвайного депо до «Немецкой деревни». Ещё через год трамвай поедет до «Баскет-холла», к концу 2026-го линию соединят с улицей Московской. В январе прошли общественные слушания по первому участку плана — от депо до кольца, где находится «Лента». У активистов проект вызвал вопросы: «Наше внимание привлек участок около Западного трамвайного депо, где находится территория материального обеспечения КТТУ, проще говоря — их металлобаза. Она очень важна, там складируют оборудование, путевое хозяйство, отстаивается техника, база нужна и для того же строительства. Запланированные трамвайная линия и автомобильная дорога четырёхполосная попадают ровно на неё. Вот такая сложность, эти вопросы мы вынесли на общественные обсуждения», — прокомментировал участник «Транспортной инициативы» Сергей Ярцев.

Надземный мост через Западный обход © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Надземный мост через Западный обход. Идти к нему — по размытой дорожке через поле и дороге без перехода вообще. Зато рядом есть вертолетная площадка © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Надземный мост через Западный обход © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Надземный мост через Западный обход. Идти к нему — по размытой дорожке через поле и дороге без перехода вообще. Зато рядом есть вертолетная площадка © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру