В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской. Рассказываем, как это было

Рано утром 31 марта в Краснодаре запустили движение по новой трамвайной ветке на улице Московской. Это событие горожане ждали больше года. Линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Часть работ на конечной остановке около ТЦ «Стрелка» все еще продолжается. Достраивают подземные переходы, тротуары и укладывают дорожное покрытие. Но жители все равно остались довольны, ведь больше всего они ждали трамвай.

Первый рейс В 5:30 на остановке «улица Солнечная» собрались журналисты, руководство МУП «КТТУ» и представители городской администрации. Первый трамвай приехал в 5:50. Это был трехсекционный вагон маршрута № 22.

Прибытие первого трамвая © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Трамвай некоторое время постоял на остановке, чтобы все успели сделать исторические кадры. Затем все зашли в вагон и поехали на конечную остановку. Самая интересная деталь поездки — памятный билет. Это обычный кассовый чек, но с надписью «Открытие новой трамвайной линии по ул. Московской». Особенность в том, что получить его могли только пассажиры первого рейса. Между прочим, билетик даже не самый маленький, хотя в последнее время они стали гораздо короче, Юга.ру даже проследили их уменьшение.

Памятный билет © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В вагоне уже сидели несколько пассажиров. Через одну остановку зашла еще одна женщина. Ее зовут Елена, и оказалось, что она специально вышла встречать долгожданный транспорт. Журналистке Юга.ру она рассказала, что живет в Музыкальном микрорайоне уже восемь лет и трамвая здесь сильно не хватало: «Я знала, что с утра будет запуск линии, и специально ждала трамвай. Я сильно переживала и хотела, чтобы трамвай пошел. Нам очень не хватало такого транспорта: район густонаселенный, и были постоянные проблемы с поездками, сильные пробки. Было сложно добираться с ребенком в школу, которая находится в центре. Теперь добираться будет удобно, мы счастливы».

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Конечная Первое, что бросилось в глаза, — две трамвайные платформы. Такого в городе еще не было. Это сделано для удобства пассажиров и водителей трамваев. На линии будут курсировать четыре маршрута: № 8, 15, 21 и 22. Останавливаться на одном пути может быть неудобно — иногда трамваю нужен простой, из-за которого будет образовываться затор. А так они будут распределяться между платформами. На правом пути останавливаются маршруты № 8 и 15, которые следуют по улице Коммунаров, а на левом — № 21 и 22, которые едут по улице Садовой.

Так выглядят платформы © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Остановочные павильоны большие, на них даже есть led-панели, но пока они закрыты и не работают. Там же располагается диспетчерский пункт, который пока не действует. Рядом подземные переходы, но их строительство тоже еще не закончено. Пока из минусов — отсутствие пешеходного перехода.

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

После 6:00 на остановку стали приходить люди. Кто-то знал, что сегодня начнет работать трамвайная линия, а кто-то забегал в вагон с автобусной остановки. У большинства горожан вызывали непонимание две платформы. Они путались и не знали, куда нужно идти. Сотрудники КТТУ, которые были на месте, объясняли, для чего так сделано и куда прибывают вагоны.