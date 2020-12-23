Какой же краснодарец не любит быстрой езды? Трамвайного патриотизма тест

120 лет назад, 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1900 года, на улицы Екатеринодара впервые вышел трамвай. С тех пор это не только самый удобный и любимый горожанами вид общественного транспорта. Трамвай — один из главных символов нашего города. Юга.ру сделали тест для всех краснодарцев, которые уже больше века передвигаются на любимом трамвае.