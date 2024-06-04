Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел

Губернатор Кубани уволил Максима Карпенко, который руководил департаментом по надзору в строительной сфере с 2019 года

4 июня администрация Краснодарского края сообщила о том, что губернатор Вениамин Кондратьев освободил от должности руководителя департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко в связи с утратой доверия.

«Ранее в отношении государственного служащего была проведена проверка, по результатам которой было принято решение освободить его от должности», — добавили в администрации края.

Справка. Максим Карпенко родился 6 августа 1980 года в Ростове-на-Дону. Окончил Российскую таможенную академию.



Был замдиректора департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону, заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, а затем возглавлял администрацию Кировского района Ростова.



В 2017 году Карпенко стал директором департамента строительства администрации Краснодара, а в 2019-м — руководителем департамента по надзору в строительной сфере Кубани.



На обеих должностях Карпенко занимался проблемным жильем, например:



— поправки в законы, которые позволят достроить дома обанкротившихся застройщиков;

— завершение строительства проблемного дома в ЖК «7 вершин» в Краснодаре;

— восстановление дома в Краснодаре по ул. Славянской после взрыва газа;

— решение проблемы обманутых дольщиков в Анапе.