Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел

Краснодарский край

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  • Максим Карпенко © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Максим Карпенко © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Губернатор Кубани уволил Максима Карпенко, который руководил департаментом по надзору в строительной сфере с 2019 года

4 июня администрация Краснодарского края сообщила о том, что губернатор Вениамин Кондратьев освободил от должности руководителя департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко в связи с утратой доверия.

«Ранее в отношении государственного служащего была проведена проверка, по результатам которой было принято решение освободить его от должности», — добавили в администрации края.

Справка. Максим Карпенко родился 6 августа 1980 года в Ростове-на-Дону. Окончил Российскую таможенную академию.

Был замдиректора департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону, заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, а затем возглавлял администрацию Кировского района Ростова.

В 2017 году Карпенко стал директором департамента строительства администрации Краснодара, а в 2019-м — руководителем департамента по надзору в строительной сфере Кубани.

На обеих должностях Карпенко занимался проблемным жильем, например:

поправки в законы, которые позволят достроить дома обанкротившихся застройщиков;
завершение строительства проблемного дома в ЖК «7 вершин» в Краснодаре;
восстановление дома в Краснодаре по ул. Славянской после взрыва газа;
решение проблемы обманутых дольщиков в Анапе.

Как писали Юга.ру, 24 мая замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова, ответственного за сферы строительства, а также за министерство ГО и ЧС, задержали за взятку в размере 1,3 млн рублей. Несколько дней чиновник продолжал исполнять свои обязанности, однако 27 мая администрация Краснодарского края сообщила о его отставке.

Взятка Краснодар Строительство Чиновники

Новости

Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел
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