В Краснодаре один из домов ЖК «7 вершин» пообещали сдать в ноябре
В Краснодаре один из литеров жилого комплекса «7 вершин» собираются сдать в эксплуатацию в ноябре
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Об этом сообщил инвестор — гендиректор ГИК Максим Кубасов. По его словам, этот дом расположен на улице Снесарева. В нем получат квартиры 70 дольщиков. Также благоустроят двор многоэтажки. Еще два литера, которые находятся на улице имени Писателя Занменского, собираются сдать в сентябре 2019 года.
Ход работ оценил мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Жилье в трех недостроенных литерах уже несколько лет ждут около 300 дольщиков. В прошлом году нашли нового инвестора, который возобновил строительство. Вижу, что проделан значительный объем работ, теперь предстоит завершить дома в заявленные сроки, чтобы люди получили долгожданные квартиры», — сказал глава города.
Директор городского департамента строительства Максим Карпенко рассказал, что разрешения на строительство выдали в 2011 году. Однако в мае 2014 года строительство остановили. Новым инвестором стала группа компаний ГИК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, строительство ЖК «7 вершин» возобновили в августе 2017 года.
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В сентябре 2017-го стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировано больше всего в России обманутых дольщиков. Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил в декабре 2017 года, что в крае застройщики обманулидольщиков почти на 2 млрд рублей.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в октябре прошлого года выступил с инициативой создать в структуре регионального ГУВД спецподразделение по расследованию преступлений в сфере жилищного строительства.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
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