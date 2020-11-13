Власти Анапы встретились с обманутыми дольщиками

В состав выездной группы для встречи с обманутыми дольщиками вошли руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко, мэр Анапы Василий Швец и Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Они побывали в проблемных домах по улицам Шевченко, 1в и Парковой, 60в.

Многоэтажный дом на улице Шевченко не строится уже почти 10 лет. Здание возводили без разрешительной и проектной документации, а его застройщика ЖНК «Водолей» признали банкротом.

В пресс-службе администрации Анапы добавили, что на улице Парковой находится самострой ЖСК «Еврострой», который около 15 лет стоит без крыши. За последние годы специалисты провели три экспертизы, каждая из которых признала продолжение строительных работ невозможным и опасным для жизни. Однако обманутые дольщики настаивают на четвертой экспертизе.

На встрече рабочая группа решила провести дополнительную проверку здания на улице Парковой и детальную — на улице Шевченко. В этом властям Анапы поможет краевой департамент по надзору в строительной сфере. По итогам экспертизы совместно с дольщиками определят алгоритм дальнейших действий.