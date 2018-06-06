Что происходит в Краснодаре с домом по ул. Славянской, 75 спустя три месяца после взрыва газа

Жильцы взорвавшегося дома по ул. Славянской волнуются, что восстановительные работы не начаты. Администрация Краснодара пообещала восстановить дом к 1 октября 2018 года

5 июня жители дома записали обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили посодействовать скорейшему разрешению ситуации, сообщает корреспондент Юга.ру, присутствовавший на мероприятии. 6 июня администрация Краснодара провела брифинг для журналистов, на котором директор городского департамента строительства Максим Карпенко сообщил, что дом будет восстановлен к 1 октября 2018 года.

«Предстоит выполнить не просто капитальный ремонт, а полное восстановление стен, перекрытий, лестничных пролетов, внутренних перегородок, обустройство кровли, замену внутридомовых инженерных систем. Впоследствии проведем благоустройство территории вокруг. Рассчитываем, что все работы удастся завершить к 1 октября», — заявил Максим Карпенко. Он также отметил, что ремонт будет выполнен за счет внебюджетных источников при помощи строительных компаний города. Активная фаза восстановительных работ, как планирует городская администрация, начнется на следующей неделе.

После взрыва и на время всего ремонта пострадавшие жильцы бесплатно проживают в гостинице «Кавказ». Жителям также оказана материальная помощь в размере от 10 до 100 тыс. руб.

«В администрации мне сказали, что к концу недели компания “Альбион” начнет принимать строительные материалы и начинать работу, но пока я этого не наблюдаю. Насколько нам известно, 11 краснодарских организаций будут участвовать, кто-то поможет материалами, такими как кирпич и бетон, кто-то помогут финансово, — рассказала Юга.ру председатель правления ЖСК-116 Карина Енгибарян, чья квартира находится на первом этаже взорвавшегося подъезда. — Мы открыли отдельный счет в банке "Первомайский" для благотворительных платежей и призываем жителей города нам помочь. На утро 5 июня туда поступило 20 тыс. руб. Мы хотим, чтобы смета оставалась открытой для перерасчета, потому что в ней многое не учтено. Для меня как для председателя важно, чтобы в доме поменяли инженерные и коммуникационные системы, которые в результате взрыва пришли в негодность».

После брифинга жильцы связались с корреспондентом Юга.ру и рассказали, что они отнеслись с недоверием к очередному заявлению мэрии и, не дожидаясь ее версии договора на оказание услуг по восстановлению, отнесли в департамент строительства свой вариант документа. Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 10 марта в жилом доме по ул. Славянская, 75 взорвался газ. В результате пострадали семь человек. Хозяин квартиры получил ожоги 90% тела, 16 марта он умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Представитель компании «Строитель», проводившей обследование дома, сообщил, что взрыв газа не нанес существенного вреда зданию и несущим конструкциям. В апреле компания «Альбион» заявляла, что готова выполнить работы по восстановлению дома.