СМИ сообщили, что замгубернатора Краснодарского края задержали со взяткой в 1,3 млн рублей. Позже администрация заявила, что чиновник «продолжает исполнять свои обязанности»
Источники в правоохранительных органах рассказали СМИ, что вице-губернатора Кубани, ответственного за строительство и министерство ГО и ЧС, задержали за получение взятки. Администрация региона это не подтвердила
24 мая ТАСС сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей.
Позже вечером того же дня региональный портал 93.ru сообщил, что подтвердил задержание Власова у своего источника в правоохранительных органах. Однако позже получил противоречащий ответ от властей Кубани:
«При этом в пресс-службе краевой администрации 93.ru рассказали, что 23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».
Сергей Власов родился в 1991 году. Служил в ВС РФ с 2008 по 2019 год. В апреле 2020 года устроился в администрацию Краснодарского края.
С декабря 2022 года чиновник курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:
— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;
— реконструкция краснодарского цирка;
— реконструкция кинотеатра «Болгария»;
— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.
Также Власов общался с обманутым дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» и занимался другими долгостроями.