Источники в правоохранительных органах рассказали СМИ, что вице-губернатора Кубани, ответственного за строительство и министерство ГО и ЧС, задержали за получение взятки. Администрация региона это не подтвердила

24 мая ТАСС сообщило , ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей.

Позже вечером того же дня региональный портал 93.ru сообщил, что подтвердил задержание Власова у своего источника в правоохранительных органах. Однако позже получил противоречащий ответ от властей Кубани:

«При этом в пресс-службе краевой администрации 93.ru рассказали, что 23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».

Сергей Власов родился в 1991 году. Служил в ВС РФ с 2008 по 2019 год. В апреле 2020 года устроился в администрацию Краснодарского края.



С декабря 2022 года чиновник курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:

— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;

— реконструкция краснодарского цирка;

— реконструкция кинотеатра «Болгария»;

— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.



Также Власов общался с обманутым дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» и занимался другими долгостроями.