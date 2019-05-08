Бывший директор департамента строительства Краснодара возглавил краевой департамент по надзору в строительной сфере
Руководителем департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края в мае назначили Максима Карпенко
Распоряжение об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Замглавы края Андрей Алексеенко представил нового руководителя департамента 8 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее Карпенко возглавлял департамент строительства Краснодара. В апреле его сменил на посту Артем Аганов.
Как сообщали Юга.ру, в начале апреля на Кубани уволились глава департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров и его заместитель Оксана Коробкина.
Кто такой Максим Карпенко
Максим Карпенко родился 6 августа 1980 года в Ростове-на-Дону. Окончил Российскую таможенную академию.
С марта 2009 по май 2012 года был заместителем директора департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону. С мая по июль 2012-го занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Затем он возглавил администрацию Кировского района Ростова.
В феврале 2017 года Карпенко стал директором департамента строительства Краснодарского края.
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