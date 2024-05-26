Кондратьев принял отставку задержанного за взятку замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова — соцсети
26 мая таблоид заявил, что получил комментарий губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о принятии отставки своего заместителя Сергея Власова
Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани Сергея Власова, ответственного за сферы строительства, а также за министерство ГО и ЧС, задержали за получение взятки.
При этом пресс-служба администрации региона отреагировала так: «23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».
В марте 2024:
26 мая телеграм-канал Shot заявил: «Как рассказал нам Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию, отставку губернатор принял».
«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — прокомментировал нам Кондратьев ситуацию с задержанием Власова», — сообщили авторы телеграм-канала.
При этом сайт кубанской администрации и верифицированные ВК-паблик администрации или телеграм-канал Кондратьева до сих пор никак не комментировали ситуацию.
Власов родился в 1991-м, служил в Вооруженных силах РФ в 2008-2019 годах. В 2020-м устроился в администрацию Кубани. С декабря 2022 года чиновник стал заместителем губернатора и курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:
— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;
— реконструкция краснодарского цирка;
— реконструкция кинотеатра «Болгария»;
— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.
Также Власов общался с обманутым дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» и занимался другими долгостроями.
Как сообщали Юга.ру, за первые шесть месяцев 2023 года суды Краснодарского края лишили свободы 3,5 тыс. человек. За коррупцию осудили больше 900 человек.