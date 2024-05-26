Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани Сергея Власова, ответственного за сферы строительства, а также за министерство ГО и ЧС, задержали за получение взятки. При этом пресс-служба администрации региона отреагировала так: «23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».

26 мая телеграм-канал Shot заявил: «Как рассказал нам Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию, отставку губернатор принял».

«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — прокомментировал нам Кондратьев ситуацию с задержанием Власова», — сообщили авторы телеграм-канала.

При этом сайт кубанской администрации и верифицированные ВК-паблик администрации или телеграм-канал Кондратьева до сих пор никак не комментировали ситуацию.

Власов родился в 1991-м, служил в Вооруженных силах РФ в 2008-2019 годах. В 2020-м устроился в администрацию Кубани. С декабря 2022 года чиновник стал заместителем губернатора и курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:

— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;

— реконструкция краснодарского цирка;

— реконструкция кинотеатра «Болгария»;

— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.



Также Власов общался с обманутым дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» и занимался другими долгостроями.