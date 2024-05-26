Кондратьев принял отставку задержанного за взятку замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова — соцсети

Краснодарский край

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  • © Скриншот admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот admkrai.krasnodar.ru

26 мая таблоид заявил, что получил комментарий губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о принятии отставки своего заместителя Сергея Власова

Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани Сергея Власова, ответственного за сферы строительства, а также за министерство ГО и ЧС, задержали за получение взятки.

При этом пресс-служба администрации региона отреагировала так: «23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».

В марте 2024:

26 мая телеграм-канал Shot заявил: «Как рассказал нам Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию, отставку губернатор принял».

«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — прокомментировал нам Кондратьев ситуацию с задержанием Власова», — сообщили авторы телеграм-канала.

При этом сайт кубанской администрации и верифицированные ВК-паблик администрации или телеграм-канал Кондратьева до сих пор никак не комментировали ситуацию.  

Власов родился в 1991-м, служил в Вооруженных силах РФ в 2008-2019 годах. В 2020-м устроился в администрацию Кубани. С декабря 2022 года чиновник стал заместителем губернатора и курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:
— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;
— реконструкция краснодарского цирка;
— реконструкция кинотеатра «Болгария»;
— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.

Также Власов общался с обманутым дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» и занимался другими долгостроями.

Как сообщали Юга.ру, за первые шесть месяцев 2023 года суды Краснодарского края лишили свободы 3,5 тыс. человек. За коррупцию осудили больше 900 человек.

Вениамин Кондратьев Взятка Коррупция Строительство

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