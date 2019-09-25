На Кубани пообещали завершить долгострои застройщиков-банкротов

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 сентября приняли поправки в законы, которые позволят достроить дома обанкротившихся застройщиков

Глава департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко рассказал, что законопроект подготовили для защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Поправки позволят применять дополнительные меры для завершения домов, застройщики которых стали банкротами.

По данным на июль 2019 года, в крае начитывали 227 долгостроев. Заявления о банкротстве подали в суд против 39 застройщиков, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Правки позволят ивесторам изменить сроки завершения строительства на так называемых компенсационных земельных участках [участки, которые без торгов предоставляют инвесторам, которые согласились закончить долгострои]. Закончить начатое инвесторы теперь смогут в течение пяти лет. Ожидается, что такие изменения создадут более благоприятные условия для компаний, которые возьмутся завершить недостроенные дома.

«Принятием этого закона мы совершенствуем существующую систему защиты участников долевого строительства. Для нашего края это направление работы обладает значимостью. Кубань — безусловный лидер по возведению жилья в ЮФО и уже давно в первой тройке субъектов РФ», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

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Юга.ру писали, что в регионе для решения проблем обманутых дольщиков начали привлекать инвесторов. Их должны искать главы муниципалитетов. Инвестиционно непривлекательные объекты планируют достраивать за счет краевого бюджета — для этого в регионе создают специальный фонд, а их застройщиком будет специально созданная госкомпания. На эти цели в 2019 году уже направили из бюджета края 1,5 млрд рублей. 

Банкротство ЗСК Недвижимость Обманутые дольщики Строительство Юрий Бурлачко

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