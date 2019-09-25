На Кубани пообещали завершить долгострои застройщиков-банкротов

Глава департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко рассказал, что законопроект подготовили для защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Поправки позволят применять дополнительные меры для завершения домов, застройщики которых стали банкротами.

По данным на июль 2019 года, в крае начитывали 227 долгостроев. Заявления о банкротстве подали в суд против 39 застройщиков, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Правки позволят ивесторам изменить сроки завершения строительства на так называемых компенсационных земельных участках [участки, которые без торгов предоставляют инвесторам, которые согласились закончить долгострои]. Закончить начатое инвесторы теперь смогут в течение пяти лет. Ожидается, что такие изменения создадут более благоприятные условия для компаний, которые возьмутся завершить недостроенные дома.

«Принятием этого закона мы совершенствуем существующую систему защиты участников долевого строительства. Для нашего края это направление работы обладает значимостью. Кубань — безусловный лидер по возведению жилья в ЮФО и уже давно в первой тройке субъектов РФ», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.