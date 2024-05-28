ТОЧНО инвестирует в развитие краснодарского поселка Знаменский 3,9 млрд рублей

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Банк ВТБ открыл девелоперу ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) кредитную линию на 3,9 млрд рублей до 2028 года

Средства направят на строительство второй очереди жилого комплекса «Родные Просторы» в поселке Знаменском. Это 4 дома площадью 37 764 кв. метров и детский сад на 380 мест.  

«ВТБ выступает надежным партнером проектов с комплексным развитием территории. Развитая социальная инфраструктура, благоустройство общественных территорий, большой выбор планировочных решений для разных категорий граждан — то, что необходимо для динамично развивающегося Краснодарского края», —  прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Краснодарском крае Сергей Кадакин.

Микрорайон «Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью от 9 до 24 этажей. Для всех горожан, жителей ЖК и гостей города открыт парк семейного отдыха, работает современная школа, в которую в две смены ходят свыше 3 тыс. детей, детсады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек. Строятся еще один детсад «Топотушки» на 380 мест, храм, в нижнем приделе которого уже идут службы, и поликлиника. Во втором полугодии 2025 года девелопер планирует достроить первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном с морской водой в Краснодаре.

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«Мы понимаем, что сегодня человеку нужно больше, чем просто дом и придомовая территория. Поэтому формируем новые кластеры для комфортной жизни, где вся социальная инфраструктура и досуговые объекты находятся в шаговой доступности. Микрорайон «Родные Просторы» проектировали так, чтобы большинство задач жители района могли решить, не выезжая за его пределы», — объяснила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Ввести в эксплуатацию 12-15 литеры, финансируемые ВТБ, ТОЧНО планирует в 2026 году, а детсад должен открыться во втором полугодии 2025 года.

Застройщик не раз получал федеральные награды за микрорайон «Родные Просторы»: в этом году он победил в градостроительном конкурсе в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае», в 2022-м — стал финалистом всероссийской премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры». В 2024 году парк на территории комплекса вышел в финал международной строительной премии.

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