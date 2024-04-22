«Ростелеком» подключил к скоростному интернету 86 культурных учреждений Адыгеи

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Адыгея

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  • Монумент «Единение и Согласие» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Монумент «Единение и Согласие» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В 2023 году «Ростелеком» обеспечил доступом к интернету библиотеки, школы искусств, муниципальные музеи и другие социальные объекты Адыгеи

Специалисты компании построили более 10 км оптоволоконных линий, чтобы скоростное подключение появилось в 73 ранее не охваченных оптикой учреждениях, многие из которых находятся в труднодоступных населенных пунктах. Еще 13 организаций региона перешли на новый тариф «Ростелекома» с высокой скоростью доступа.

«Развитие нашей сферы уже невозможно без современных технологий. Многие мероприятия проходят в цифровом формате. В детской школе искусств поселка Каменномостского работает виртуальный концертный зал, где можно посмотреть онлайн-трансляции концертов и событий, идущих на разных площадках страны. Этот зал востребован у детей и юношей, на каникулах двери в него не закрываются. Адыгея — лидер по модельным библиотекам в ЮФО, их у нас уже 13. Это культурные центры, где можно интересно провести время и бесплатно посетить цифровые ресурсы, например, Национальную электронную библиотеку. В этом году мы планируем открыть еще три модельные библиотеки в республике. Наличие широкополосного доступа в интернет является обязательным условием для такого рода проектов, без него даже заявку невозможно подать», — объясняет министр культуры Республики Адыгеи Юрий Аутлев.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:

«Ростелеком» реализует проект в сотрудничестве с министерством культуры Адыгеи. Все государственные объекты получили доступ к оптическому интернету за минимальный разовый платеж и по специальному льготному тарифу. Работу над проектом продолжат в этом году.

«Обеспечение культурного, делового и социального пространства республики современной связью и доступом к цифровым технологиям ускоряет экономику и влияет на безопасность региона. Круглосуточная и повсеместная доступность в онлайне важна как жителям и туристам, так власти и бизнесу Адыгеи», — отметил министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Адыгеи Заурбек Шу.

Оптический интернет обеспечивает не только возможность онлайн-образования, но и расширяет возможности по применению в образовательном процессе современных цифровых решений.

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«Быстрый интернет сейчас необходим как воздух, тем более такой стабильный, как интернет от «Ростелекома». На базе нашей школы искусств мы хотим открыть школу креативных индустрий, разработать образовательный онлайн-проект совместно с двумя зарубежными адыгскими аулами. Наличие современного интернета обязательно в таких начинаниях», — поделился директор детской школы искусств поселка Тульского Батыр Гучетль.

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Адыгея Интернет Инфраструктура Культурное наследие Мобильная связь Образование Ростелеком Телеком

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