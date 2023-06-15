Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование. Как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России

В мае «Ростелеком» и Tele2 встретились с журналистами ЮФО и СКФО, чтобы рассказать о своих достижениях за последние три года. И вот что сегодня делают крупнейший российский цифровой провайдер и технологичный мобильный оператор.

Что такое «Цифровая экономика» Распоряжение о старте национальной программы «Цифровая экономика» летом 2017 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Главные направления программы — развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, цифровое государственное управление, образовательные сервисы, информационная инфраструктура и безопасность, обеспечение доступа в интернет. Большинству людей при этих словосочетаниях первой приходит в голову мысль об IT-сфере, и это справедливо. Но также верно, что IT не может развиваться без физических сетей, каналов связи и другой инженерной инфраструктуры. Это база для цифровизации в любом сегменте экономики и социальной деятельности государства. Основной исполнитель проектов «Цифровой экономики» в России — «Ростелеком». На юге компания как оператор обеспечивает 46% рынка телеком-услуг без учета мобильной связи и 49% доступа в интернет.

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Связь и интернет в малых населенных пунктах Одно из важнейших направлений — реализация проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого «Ростелеком» проводит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и ставит базовые станции (БС) в отдаленных населенных пунктах. Так туда приходят стабильная мобильная связь и постоянный доступ в интернет. Доступность информации во всем мире считается одним из главных показателей развития общества и важным шагом к уменьшению социального неравенства. За два с половиной года (2021-2023) «Ростелеком» установил в малых населенных пунктах Краснодарского края 93 базовых станции и протянул 196 км оптики. При этом Ростовская область значительно опережает в этом смысле: там за этот же период времени появились 157 БС и 315 км сети.

Подключение социально-значимых объектов Еще один важный пункт цифровизации — подключение к высокоскоростному интернету и создание современной инфраструктуры в тех сферах, которые не приносят доход, но наиболее важны для населения: медицина и образование. В первую очередь это учреждения, которые посещают все — районные и муниципальные поликлиники и общеобразовательные школы. Речь не только о работе сайтов учреждений, где можно записаться к врачу или посмотреть электронный дневник, но и о ресурсах онлайн-образования (которые оказались так актуальны в пандемию), системах хранения медицинских данных. Кроме того, «Ростелеком» активно подключает школы к системам безопасности, которые включают в себя видеонаблюдение и электронные шлагбаумы/проход на территорию образовательного учреждения только по карточкам.

За 2021-22 годы «Ростелеком» подключил к проекту «Цифровая образовательная среда» 94 школы в Краснодарском крае, 126 школ в Ростовской области, 181 школу в Астраханской области и 86 школ в Дагестане. Количество учреждений в регионе зависит не только от технических возможностей компании, но и от готовности заключать контракты со стороны региональных министерств образования. Гораздо больше образовательных учреждений (общего и среднего профессионального образования) уже подключены к единой системе передачи данных (ЕСПД). Для учеников и учителей это означает бесперебойный высокоскоростной (в том числе беспроводной, через точки доступа Wi-Fi) доступ в интернет, а также фильтрацию противоправного контента. За 2020-22 годы в Краснодарском крае были подключены 1464 учреждения, в Дагестане 1504, в Ростовской области 1381, а всего в регионах ЮФО и СКФО таких учреждений 7682. Пока проект приостановлен, правительство рассматривает варианты его возобновления.

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Работа с государством и региональными властями идет и в других направлениях. В частности, «Ростелеком» обеспечивает работу таких сервисов как «Госуслуги» и многих государственных ведомств, начиная с МВД и заканчивая налоговой службой. Предупреждение, наблюдение, безопасность Что касается развития городской инфраструктуры, есть два основных направления, которые будучи наиболее масштабными, оказывают большое влияние на жизнь каждого человека.

Комплекс «Безопасный город» это в первую очередь системы видеонаблюдения с видеоаналитикой, которые распознают лица (в том числе в масках) и тестируют распознавание силуэтов (по таким основным параметрам как рост и походка). Особое внимание уделяют распознаванию граффити, что означает следующее: если местная администрация установит такие камеры там, где по статистике чаще всего появляются неутвержденные граффити, это поможет определять личность художников и штрафовать их по административным статьям. Система видеонаблюдения также фиксирует нарушения в сфере ЖКХ и городского благоустройства (например, незаконные свалки мусора) и помогает контролировать работы.

Ожидается, что это в качестве предупредительной меры снизит преступность и повысит раскрываемость преступлений. В качестве примера приводят Ростов-на-Дону, где эта система уже установлена и с её помощью раскрыли более 5000 преступлений. Кроме того, в случае необходимости и сами городские жители могут использовать видеоархив для разрешения жизненных ситуаций (получить видео можно по запросу официальных ведомств, архив хранится 30 суток).

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Оператор также говорит о том, что на 90% растет достоверность прогнозов по чрезвычайным ситуациям. К примеру, в реке Дон заметно снизился уровень воды, при этом в прогнозе погоды сильный ветер на несколько дней вперёд. Математическая модель выполняет расчёт, учитывая скорость ветра и снижение уровня воды в реке, выдает прогнозное значение подъема уровня воды в заливе из-за «выдува» воды и очерчивает площадь возможного поражения. Появляется возможность вовремя подготовиться к реагированию. Аналогичное построение моделей с лесными и степными пожарами. Еще одна немаловажная программа, которой уже пользуются миллионы людей, это единая система 112. На этот номер во многих городах и регионах РФ можно позвонить в случае любой чрезвычайной ситуации, а оператор перенаправит в соответствующую службу: полицию, пожарную, скорую помощь.

Интеллектуальные транспортные системы также выполняют несколько важных задач. Это система камер видеонаблюдения, интегрированных с видеоаналитикой, которая распознает номерные знаки, признаки нарушения ПДД, включая неправильную парковку, регулирует работу светофоров, регистрирует ДТП. Ожидается, что если в будущем эта система охватит все крупные улицы крупных городов, там не останется незамеченных правонарушений, а значит как следствие неизбежных штрафов их число заметно снизится. Ближе всего к этой стадии установка такой системы в Ростове, остается ждать реальных результатов.

Руслан Бардахчиев директор по цифровым регионам ЮФО и СКФО ПАО «Ростелеком»

По словам директора по цифровым регионам ЮФО и СКФО ПАО «Ростелеком» Руслана Бардахчиева, там, где уже работают интеллектуальные платформы управления транспортной сетью, пропускная способность улично-дорожной сети повысилась на 20%, а количество ДТП и нарушений ПДД, напротив, снизилось на 25%.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Небольшой в общей картине, но важный для регионов пункт — установка автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). К примеру, в Адыгее уже установили два таких пункта, каждый из них по итогам автоматически выписанных штрафов приносит республиканскому бюджету в среднем около 9 млн. рублей за 3 месяца.

Помимо безопасности жителям городов важен комфорт. Здесь тоже не обойтись без цифровизации. В случае проектов «Ростелекома» речь идет в первую очередь об энергосервисных проектах: это модернизация уличного освещения (замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, установка автоматизированной системы управления наружным освещением).

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Как местонахождение абонентов помогает развивать территории О том, как с государством, в свою очередь, работает мобильный оператор Tele2, рассказала руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2 Татьяна Сазонова. Наличие большого объема обезличенных статистических данных позволяет оператору строить прогнозы и оценки, которые имеют практическое значение для принятия управленческих решений.

Татьяна Сазонова руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2

Сейчас люди не расстаются с мобильными телефонами, поэтому телеком-операторы имеют массив обезличенных данных о местонахождении и перемещениях абонентов. Накладывая эти данные на карту, время, социально-демографические характеристики аудитории, информацию о расположении значимых объектов, получают картину пользовательского поведения. Tele2 экстраполирует полученные данные на все население, ориентируясь на свою долю рынка, актуальные статистические данные и методы. Подход строится на мониторинге собственных долей рынка и валидации — проверке на корректность данных из разных источников.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Таким образом, оператор связи получает портрет разных сегментов аудитории: где живут, работают и отдыхают люди, куда и на каком транспорте ездят, какой срок у этих визитов. Tele2 может предоставлять государственным ведомствам и компаниям из разных сфер бизнеса аналитические отчеты. В качестве примера спикер привела кейсы, связанные с туризмом. Если министерство туризма понимает, какой объем туристического трафика в какое время года посещает те или иные маршруты и объекты, оно может в соответствии с этим выбирать приоритетные проекты благоустройства, создавать инфраструктуру, рассказывать о новых предложениях для гостей региона. Региональные и муниципальные власти также ориентируются на подобные отчеты на основе геоаналитики, например, анализируя количество гостей и их интересы на крупных мероприятиях. Это позволяет более эффективно планировать их в будущем, в том числе с точки зрения безопасности: например, сколько нужно входов и выходов, где поставить ограждения, как регулировать транспорт и освещение, сколько сотрудников правоохранительных органов необходимо привлечь к работе.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Также у Tele2 есть «коробочное решение» — платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Платформа может помочь различным ведомствам и предпринимателям в сфере туризма и отдыха самостоятельно оценить общую численность гостей региона и динамику туристического потока, определить сезонность поездок и длительность пребывания, создать рейтинг «домашних» регионов туристов и прочее.

Для розничных клиентов То, что предлагает «Ростелеком» обычным людям, это сервисы, удовлетворяющие современные запросы. Вот наиболее актуальные из них: мультидомность (возможность для одного клиента пользоваться своим пакетом услуг из всех своих жилищ, например, квартиры и дачи), возможность решить любой вопрос в личном кабинете на сайте или в приложении, пакетность (возможность пользоваться сразу несколькими услугами и платить пакетом). Абонент может пользоваться всеми своими услугами и тарифами в любом регионе России, компания бесплатно оформит переезд.

Кроме того, «Ростелеком» не так давно начал активно производить собственный контент для сервиса Wink, Юга.ру неоднократно об этом писали. В конце июня эксклюзивная премьера восьмисерийного проекта «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появится на видеосервисах Wink и more.tv. Кроме того, Wink постоянно пополняет свою базу полнометражных фильмов для детей и взрослых. А 20 июня сервис представит зрителям комедийный экшн-сериал «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли.

Корпоративным клиентам «Ростелеком» дает возможность не только непосредственно подключения к сети и стабильной связи, но и необходимые сервисы: использование виртуальных центров обработки данных (ЦОД), защита от кибератак, консультирование и создание индивидуальных сервисов под конкретный запрос бизнеса. Самые популярные сегодня услуги — «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Кибербезопасность», «Виртуальные ЦОДы».

Сергей Мордасов вице-президент «Ростелекома» на Юге