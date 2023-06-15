Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование. Как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В мае «Ростелеком» и Tele2 встретились с журналистами ЮФО и СКФО, чтобы рассказать о своих достижениях за последние три года. И вот что сегодня делают крупнейший российский цифровой провайдер и технологичный мобильный оператор.

Что такое «Цифровая экономика»

Распоряжение о старте национальной программы «Цифровая экономика» летом 2017 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Главные направления программы — развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, цифровое государственное управление, образовательные сервисы, информационная инфраструктура и безопасность, обеспечение доступа в интернет.

Большинству людей при этих словосочетаниях первой приходит в голову мысль об IT-сфере, и это справедливо. Но также верно, что IT не может развиваться без физических сетей, каналов связи и другой инженерной инфраструктуры. Это база для цифровизации в любом сегменте экономики и социальной деятельности государства. Основной исполнитель проектов «Цифровой экономики» в России — «Ростелеком».

На юге компания как оператор обеспечивает 46% рынка телеком-услуг без учета мобильной связи и 49% доступа в интернет.

  • © Фото tonodiaz, freepik.com
    © Фото tonodiaz, freepik.com

Связь и интернет в малых населенных пунктах

Одно из важнейших направлений — реализация проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого «Ростелеком» проводит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и ставит базовые станции (БС) в отдаленных населенных пунктах. Так туда приходят стабильная мобильная связь и постоянный доступ в интернет. Доступность информации во всем мире считается одним из главных показателей развития общества и важным шагом к уменьшению социального неравенства.

За два с половиной года (2021-2023) «Ростелеком» установил в малых населенных пунктах Краснодарского края 93 базовых станции и протянул 196 км оптики. При этом Ростовская область значительно опережает в этом смысле: там за этот же период времени появились 157 БС и 315 км сети.

Читайте также:

Подключение социально-значимых объектов

Еще один важный пункт цифровизации — подключение к высокоскоростному интернету и создание современной инфраструктуры в тех сферах, которые не приносят доход, но наиболее важны для населения: медицина и образование. В первую очередь это учреждения, которые посещают все — районные и муниципальные поликлиники и общеобразовательные школы.

Речь не только о работе сайтов учреждений, где можно записаться к врачу или посмотреть электронный дневник, но и о ресурсах онлайн-образования (которые оказались так актуальны в пандемию), системах хранения медицинских данных. Кроме того, «Ростелеком» активно подключает школы к системам безопасности, которые включают в себя видеонаблюдение и электронные шлагбаумы/проход на территорию образовательного учреждения только по карточкам.

Читайте также:

За 2021-22 годы «Ростелеком» подключил к проекту «Цифровая образовательная среда» 94 школы в Краснодарском крае, 126 школ в Ростовской области, 181 школу в Астраханской области и 86 школ в Дагестане. Количество учреждений в регионе зависит не только от технических возможностей компании, но и от готовности заключать контракты со стороны региональных министерств образования.

Гораздо больше образовательных учреждений (общего и среднего профессионального образования) уже подключены к единой системе передачи данных (ЕСПД). Для учеников и учителей это означает бесперебойный высокоскоростной (в том числе беспроводной, через точки доступа Wi-Fi) доступ в интернет, а также фильтрацию противоправного контента. За 2020-22 годы в Краснодарском крае были подключены 1464 учреждения, в Дагестане 1504, в Ростовской области 1381, а всего в регионах ЮФО и СКФО таких учреждений 7682. Пока проект приостановлен, правительство рассматривает варианты его возобновления.

  • © Фото onlyyouqj, freepik.com
    © Фото onlyyouqj, freepik.com

Работа с государством и региональными властями идет и в других направлениях. В частности, «Ростелеком» обеспечивает работу таких сервисов как «Госуслуги» и многих государственных ведомств, начиная с МВД и заканчивая налоговой службой.

Предупреждение, наблюдение, безопасность

Что касается развития городской инфраструктуры, есть два основных направления, которые будучи наиболее масштабными, оказывают большое влияние на жизнь каждого человека.

Комплекс «Безопасный город» это в первую очередь системы видеонаблюдения с видеоаналитикой, которые распознают лица (в том числе в масках) и тестируют распознавание силуэтов (по таким основным параметрам как рост и походка). Особое внимание уделяют распознаванию граффити, что означает следующее: если местная администрация установит такие камеры там, где по статистике чаще всего появляются неутвержденные граффити, это поможет определять личность художников и штрафовать их по административным статьям. Система видеонаблюдения также фиксирует нарушения в сфере ЖКХ и городского благоустройства (например, незаконные свалки мусора) и помогает контролировать работы.

Читайте также:

Ожидается, что это в качестве предупредительной меры снизит преступность и повысит раскрываемость преступлений. В качестве примера приводят Ростов-на-Дону, где эта система уже установлена и с её помощью раскрыли более 5000 преступлений.

Кроме того, в случае необходимости и сами городские жители могут использовать видеоархив для разрешения жизненных ситуаций (получить видео можно по запросу официальных ведомств, архив хранится 30 суток).

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Оператор также говорит о том, что на 90% растет достоверность прогнозов по чрезвычайным ситуациям. К примеру, в реке Дон заметно снизился уровень воды, при этом в прогнозе погоды сильный ветер на несколько дней вперёд. Математическая модель выполняет расчёт, учитывая скорость ветра и снижение уровня воды в реке, выдает прогнозное значение подъема уровня воды в заливе из-за «выдува» воды и очерчивает площадь возможного поражения. Появляется возможность вовремя подготовиться к реагированию. Аналогичное построение моделей с лесными и степными пожарами.

Еще одна немаловажная программа, которой уже пользуются миллионы людей, это единая система 112. На этот номер во многих городах и регионах РФ можно позвонить в случае любой чрезвычайной ситуации, а оператор перенаправит в соответствующую службу: полицию, пожарную, скорую помощь.

Читайте также:

Интеллектуальные транспортные системы также выполняют несколько важных задач. Это система камер видеонаблюдения, интегрированных с видеоаналитикой, которая распознает номерные знаки, признаки нарушения ПДД, включая неправильную парковку, регулирует работу светофоров, регистрирует ДТП. Ожидается, что если в будущем эта система охватит все крупные улицы крупных городов, там не останется незамеченных правонарушений, а значит как следствие неизбежных штрафов их число заметно снизится. Ближе всего к этой стадии установка такой системы в Ростове, остается ждать реальных результатов.

Руслан Бардахчиев

Руслан Бардахчиев

директор по цифровым регионам ЮФО и СКФО ПАО «Ростелеком»

По словам директора по цифровым регионам ЮФО и СКФО ПАО «Ростелеком» Руслана Бардахчиева, там, где уже работают интеллектуальные платформы управления транспортной сетью, пропускная способность улично-дорожной сети повысилась на 20%, а количество ДТП и нарушений ПДД, напротив, снизилось на 25%.

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Небольшой в общей картине, но важный для регионов пункт — установка автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). К примеру, в Адыгее уже установили два таких пункта, каждый из них по итогам автоматически выписанных штрафов приносит республиканскому бюджету в среднем около 9 млн. рублей за 3 месяца.

Читайте также:

Помимо безопасности жителям городов важен комфорт. Здесь тоже не обойтись без цифровизации. В случае проектов «Ростелекома» речь идет в первую очередь об энергосервисных проектах: это модернизация уличного освещения (замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, установка автоматизированной системы управления наружным освещением).

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Как местонахождение абонентов помогает развивать территории

О том, как с государством, в свою очередь, работает мобильный оператор Tele2, рассказала руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2 Татьяна Сазонова. Наличие большого объема обезличенных статистических данных позволяет оператору строить прогнозы и оценки, которые имеют практическое значение для принятия управленческих решений.

Татьяна Сазонова

Татьяна Сазонова

руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2

Сейчас люди не расстаются с мобильными телефонами, поэтому телеком-операторы имеют массив обезличенных данных о местонахождении и перемещениях абонентов. Накладывая эти данные на карту, время, социально-демографические характеристики аудитории, информацию о расположении значимых объектов, получают картину пользовательского поведения.

Tele2 экстраполирует полученные данные на все население, ориентируясь на свою долю рынка, актуальные статистические данные и методы. Подход строится на мониторинге собственных долей рынка и валидации — проверке на корректность данных из разных источников.

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Таким образом, оператор связи получает портрет разных сегментов аудитории: где живут, работают и отдыхают люди, куда и на каком транспорте ездят, какой срок у этих визитов. Tele2 может предоставлять государственным ведомствам и компаниям из разных сфер бизнеса аналитические отчеты. В качестве примера спикер привела кейсы, связанные с туризмом. Если министерство туризма понимает, какой объем туристического трафика в какое время года посещает те или иные маршруты и объекты, оно может в соответствии с этим выбирать приоритетные проекты благоустройства, создавать инфраструктуру, рассказывать о новых предложениях для гостей региона.

Региональные и муниципальные власти также ориентируются на подобные отчеты на основе геоаналитики, например, анализируя количество гостей и их интересы на крупных мероприятиях. Это позволяет более эффективно планировать их в будущем, в том числе с точки зрения безопасности: например, сколько нужно входов и выходов, где поставить ограждения, как регулировать транспорт и освещение, сколько сотрудников правоохранительных органов необходимо привлечь к работе.

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Также у Tele2 есть «коробочное решение» — платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Платформа может помочь различным ведомствам и предпринимателям в сфере туризма и отдыха самостоятельно оценить общую численность гостей региона и динамику туристического потока, определить сезонность поездок и длительность пребывания, создать рейтинг «домашних» регионов туристов и прочее.

Для розничных клиентов

То, что предлагает «Ростелеком» обычным людям, это сервисы, удовлетворяющие современные запросы. Вот наиболее актуальные из них: мультидомность (возможность для одного клиента пользоваться своим пакетом услуг из всех своих жилищ, например, квартиры и дачи), возможность решить любой вопрос в личном кабинете на сайте или в приложении, пакетность (возможность пользоваться сразу несколькими услугами и платить пакетом). Абонент может пользоваться всеми своими услугами и тарифами в любом регионе России, компания бесплатно оформит переезд.

Читайте также:

Кроме того, «Ростелеком» не так давно начал активно производить собственный контент для сервиса Wink, Юга.ру неоднократно об этом писали. В конце июня эксклюзивная премьера восьмисерийного проекта «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появится на видеосервисах Wink и more.tv. Кроме того, Wink постоянно пополняет свою базу полнометражных фильмов для детей и взрослых. А 20 июня сервис представит зрителям комедийный экшн-сериал «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли.

Корпоративным клиентам «Ростелеком» дает возможность не только непосредственно подключения к сети и стабильной связи, но и необходимые сервисы: использование виртуальных центров обработки данных (ЦОД), защита от кибератак, консультирование и создание индивидуальных сервисов под конкретный запрос бизнеса. Самые популярные сегодня услуги — «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Кибербезопасность», «Виртуальные ЦОДы».

Сергей Мордасов

Сергей Мордасов

вице-президент «Ростелекома» на Юге

Главным достижением в работе с корпоративными клиентами вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов назвал переход модели взаимоотношений от «заказчик-поставщик» к «клиент-цифровой консультант». Компания становится полноценным партнером бизнеса, разрабатывая индивидуальные решения и пакеты под конкретные экономические задачи, будь то увеличение числа продаж, оптимизация каналов обратной связи, рост КПД сотрудников.

Интернет Мобильная связь Ростелеком Технологии

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть финальный эпизод третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и пообщаться с исполнителями главный ролей
Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности
В Анапе снова пытаются очистить «цветущее море». Экоактивисты выступали против
Редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара
В Краснодаре проведут лекцию, посвященную роману «Грозовой перевал»
Пляж под Краснодаром не строят. В мэрии рассказали о причинах заморозки проекта в станице Старокорсунской

Лента новостей

Дальний Западный обход Краснодара открыли 15 июня. Фото и видео
Вчера, 14:29
Дальний Западный обход Краснодара открыли 15 июня. Фото и видео
«Муж попросил не подавать в суд»
14 июня, 15:11
«Муж попросил не подавать в суд»
Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование
Вчера, 16:09
Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование
Как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России

Реклама на сайте