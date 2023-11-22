Пробки, капсула времени и 2 млрд на троллейбусы. Чем Краснодар запомнит визит белорусской делегации

В Краснодаре вечером 20 ноября встретили премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко

Его самолет приземлился в городском аэропорту, который закрыт для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года. Делегацию встречал лично губернатор региона Вениамин Кондратьев и казаки с караваем. Из-за визита премьер-министра в городе перекрыли улицу Ставропольскую, которая ведет к аэропорту. Образовались пробки. Пользователи соцсетей сообщали, что от улицы Селезнева до Вишняковой расставили полицейских, а все парковки перекрыли спецлентами.

С самого утра 21 ноября в городе образовались 8-балльные пробки. Стояли улицы Ростовское шоссе, Московская, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Школьная, Красная, Северная, Калинина. Заторы возникли и на других улицах ближе к центру города. Из-за этого сотни краснодарцев опоздали на работу и по делам.