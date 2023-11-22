Пробки, капсула времени и 2 млрд на троллейбусы. Чем Краснодар запомнит визит белорусской делегации
В Краснодаре вечером 20 ноября встретили премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
Его самолет приземлился в городском аэропорту, который закрыт для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года. Делегацию встречал лично губернатор региона Вениамин Кондратьев и казаки с караваем.
Из-за визита премьер-министра в городе перекрыли улицу Ставропольскую, которая ведет к аэропорту. Образовались пробки. Пользователи соцсетей сообщали, что от улицы Селезнева до Вишняковой расставили полицейских, а все парковки перекрыли спецлентами.
С самого утра 21 ноября в городе образовались 8-балльные пробки. Стояли улицы Ростовское шоссе, Московская, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Школьная, Красная, Северная, Калинина. Заторы возникли и на других улицах ближе к центру города. Из-за этого сотни краснодарцев опоздали на работу и по делам.
После совещания в одной из гостиниц в центре города делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Головченко и власти Кубани во главе с губернатором Кондратьевым заложили капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства будущего мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus. Его планируют построить до конца 2025 года, сейчас завершается проектирование. Инвестиции в проект составят около 200 млн рублей.
Позже гости прибыли на сельхозвыставку «ЮгАгро» на улице Конгрессной. Там они вручили мэрии ключи от 29 новых троллейбусов белорусского производства, которые заказали еще в начале года.
Позже стало известно, что Краснодару выделили 2 млрд рублей из регионального бюджета на закупку еще 60 троллейбусов «Белкоммунмаш».