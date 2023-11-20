В соцсетях обсуждают, что дорогу к аэропорту Краснодара перекрывают для белорусских политиков

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В пабликах Краснодара появилась информация, что в городе перекрывают улицу Ставропольскую, которая ведет к аэропорту

Некоторые участники предположили, что такие меры связаны с приездом в кубанскую столицу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Другие, что в Краснодаре ждут Михаила Мишустина или Адама Кадырова.

Позже появилась неофициальная информация, что якобы прилетает не сам Александр Лукашенко, а правительственная делегация инвесторов из Белоруссии.

Пользователи сообщают, что «от Селезнева до Вишняковой перекрыты все парковки лентами и каждые 200 метров по полицейскому».

На момент написания новости пробки в Краснодаре были 5 баллов. В основном в центральной части города, а не на улице Ставропольской.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru.maps/35/krasnodar/probki
    © Скриншот с сайта yandex.ru.maps/35/krasnodar/probki

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Аэропорты Краснодар Пробки

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