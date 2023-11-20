В соцсетях обсуждают, что дорогу к аэропорту Краснодара перекрывают для белорусских политиков
В пабликах Краснодара появилась информация, что в городе перекрывают улицу Ставропольскую, которая ведет к аэропорту
Некоторые участники предположили, что такие меры связаны с приездом в кубанскую столицу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Другие, что в Краснодаре ждут Михаила Мишустина или Адама Кадырова.
Позже появилась неофициальная информация, что якобы прилетает не сам Александр Лукашенко, а правительственная делегация инвесторов из Белоруссии.
Пользователи сообщают, что «от Селезнева до Вишняковой перекрыты все парковки лентами и каждые 200 метров по полицейскому».
На момент написания новости пробки в Краснодаре были 5 баллов. В основном в центральной части города, а не на улице Ставропольской.
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