Краснодар потратит 2 млрд рублей на белорусские троллейбусы
Краснодару выделили 2 млрд рублей из регионального бюджета на закупку еще 60 белорусских троллейбусов «Белкоммунмаш»
Об этом стало известно в ходе торжественного открытия сельскохозяйственной выставки «Югагро». По словам мэра кубанской столицы Евгения Наумова, в этом году в Краснодаре «настоящий троллейбусный бум».
«В мегаполисе транспорт должен быть современным, комфортным, с разветвленной сетью маршрутов. В кубанской столице — 12 троллейбусных направлений, и обновлять парк машин надо регулярно. Из краевого бюджета выделяются на это большие деньги. А наши ближайшие соседи и коллеги из Белоруссии в технологическом плане создают одни из лучших таких машин», — написал в своем телеграм-канале Наумов.
Напомним, мэрия Краснодара в этом году закупила 60 новых троллейбусов белорусского производства. Сначала пришли 31, а на выставке «Югагро» чиновникам вручили оставшиеся 29 ключей от общественного транспорта.
Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами, системами учета пассажиров, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и понижения уровня пола со стороны входа.