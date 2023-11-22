Краснодар потратит 2 млрд рублей на белорусские троллейбусы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодару выделили 2 млрд рублей из регионального бюджета на закупку еще 60 белорусских троллейбусов «Белкоммунмаш»

Об этом стало известно в ходе торжественного открытия сельскохозяйственной выставки «Югагро». По словам мэра кубанской столицы Евгения Наумова, в этом году в Краснодаре «настоящий троллейбусный бум».

«В мегаполисе транспорт должен быть современным, комфортным, с разветвленной сетью маршрутов. В кубанской столице — 12 троллейбусных направлений, и обновлять парк машин надо регулярно. Из краевого бюджета выделяются на это большие деньги. А наши ближайшие соседи и коллеги из Белоруссии в технологическом плане создают одни из лучших таких машин», — написал в своем телеграм-канале Наумов.

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Напомним, мэрия Краснодара в этом году закупила 60 новых троллейбусов белорусского производства. Сначала пришли 31, а на выставке «Югагро» чиновникам вручили оставшиеся 29 ключей от общественного транспорта.

Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами, системами учета пассажиров, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и понижения уровня пола со стороны входа.

Деньги Краснодар Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

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