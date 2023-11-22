Краснодар потратит 2 млрд рублей на белорусские троллейбусы

Об этом стало известно в ходе торжественного открытия сельскохозяйственной выставки «Югагро». По словам мэра кубанской столицы Евгения Наумова, в этом году в Краснодаре «настоящий троллейбусный бум».

«В мегаполисе транспорт должен быть современным, комфортным, с разветвленной сетью маршрутов. В кубанской столице — 12 троллейбусных направлений, и обновлять парк машин надо регулярно. Из краевого бюджета выделяются на это большие деньги. А наши ближайшие соседи и коллеги из Белоруссии в технологическом плане создают одни из лучших таких машин», — написал в своем телеграм-канале Наумов.