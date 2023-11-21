Утром в Краснодаре образовались 8-балльные пробки. Их связывают с приездом белорусской делегации

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 ноября на дорогах Краснодара возникли большие заторы

Утром 21 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 8 баллов. Стоят улицы: Ростовское шоссе, Московская, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Школьная, Красная, Северная, Калинина. Заторы возникли и на других улицах ближе к центру города. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В соцсетях пишут, что пробки на дорогах образовались в связи с приездом белорусской делегации. Напомним, что визит политиков обсуждали в краснодарских пабликах еще 20 ноября.

Автомобили Город Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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Утром в Краснодаре образовались 8-балльные пробки. Их связывают с приездом белорусской делегации
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