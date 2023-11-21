Утром в Краснодаре образовались 8-балльные пробки. Их связывают с приездом белорусской делегации
21 ноября на дорогах Краснодара возникли большие заторы
Утром 21 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 8 баллов. Стоят улицы: Ростовское шоссе, Московская, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Школьная, Красная, Северная, Калинина. Заторы возникли и на других улицах ближе к центру города.
В соцсетях пишут, что пробки на дорогах образовались в связи с приездом белорусской делегации. Напомним, что визит политиков обсуждали в краснодарских пабликах еще 20 ноября.
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