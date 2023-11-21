В Краснодар прилетел премьер-министр Беларуси Головченко. Его встречали с казаками и караваем

Белорусские СМИ публикуют фотографии, на которых в аэропорту Краснодара встречают премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко

Самолет приземлился в кубанской столице вечером 20 ноября. Напомним, аэропорт Краснодара, как и ещё трех городов юга России, закрыт для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

Из-за визита гостя в городе перекрыли улицу Ставропольскую, образовались пробки. Утром 21 ноября дорожные заторы достигли 8 баллов, специально останавливали трамваи и перекрывали улицу Мачуги. Несколько часов было перекрыто Ростовское шоссе, из-за чего сотни краснодарцев опоздали по делам. Очевидцы заявляют, что фуры не пускают в город со стороны трассы на Кропоткин.

Белорусскую делегацию встречал в аэропорту лично губернатор региона Вениамин Кондратьев и казаки с хлебом-солью.

Гости заложили памятную капсулу на месте будущего мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus. Когда и где его построят, пока не уточняется. Далее белорусская делегация отправится открывать выставку «ЮгАгро» на улице Конгрессной.