В Краснодар прилетел премьер-министр Беларуси Головченко. Его встречали с казаками и караваем

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»

Белорусские СМИ публикуют фотографии, на которых в аэропорту Краснодара встречают премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко

Самолет приземлился в кубанской столице вечером 20 ноября. Напомним, аэропорт Краснодара, как и ещё трех городов юга России, закрыт для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

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Из-за визита гостя в городе перекрыли улицу Ставропольскую, образовались пробки. Утром 21 ноября дорожные заторы достигли 8 баллов, специально останавливали трамваи и перекрывали улицу Мачуги. Несколько часов было перекрыто Ростовское шоссе, из-за чего сотни краснодарцев опоздали по делам. Очевидцы заявляют, что фуры не пускают в город со стороны трассы на Кропоткин.

Белорусскую делегацию встречал в аэропорту лично губернатор региона Вениамин Кондратьев и казаки с хлебом-солью.

Гости заложили памятную капсулу на месте будущего мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus. Когда и где его построят, пока не уточняется. Далее белорусская делегация отправится открывать выставку «ЮгАгро» на улице Конгрессной.

Аэропорты Вениамин Кондратьев Краснодар

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