Жители дома в Краснодаре, где взорвался газ, жалуются на отсутствие отопления

Краснодарский край

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  • Дом на улице Клинической, 18 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Дом на улице Клинической, 18 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В редакцию Юга.ру обратился житель дома на улице Клинической, 18 в Краснодаре

По словам мужчины, в квартирах до сих пор нет отопления.

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«По телефонам в сабже звонили неоднократно, толку ноль, все отправляют по одному адресу — к председателю ЖСК59 Краснову С.Н., который, в свою очередь, бездействует и не выходит на контакт. В ГИС ЖКХ тоже идут отписки одни», — рассказал житель дома редакции Юга.ру.

По его словам, пожилые и малоподвижные люди замерзают, у некоторых обостряются хронические болезни, дети болеют.

При этом во время прямой трансляции на странице администрации Краснодарского края замглавы Краснодара Максим Онищенко заявил, что все УК города уже подали заявки на отопление.

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Напомним, 24 мая в доме на Клинической, 18, взорвался газ, вследствие чего несколько квартир в четвертом подъезде оказались сильно повреждены, 45 человек пришлось эвакуировать и заселить в гостиницы за счет муниципалитета.

В сентябре ремонт дома приостановили из-за смены подрядчика, хотя мэрия обещала закончить работы еще в августе. В ноябре чиновники заявили, что окончательно восстановить дом на Клинической, 18 удастся в декабре.

Краснодар Отопительный сезон

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Жители дома в Краснодаре, где взорвался газ, жалуются на отсутствие отопления
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