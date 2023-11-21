Жители дома в Краснодаре, где взорвался газ, жалуются на отсутствие отопления

В редакцию Юга.ру обратился житель дома на улице Клинической, 18 в Краснодаре

По словам мужчины, в квартирах до сих пор нет отопления.

«По телефонам в сабже звонили неоднократно, толку ноль, все отправляют по одному адресу — к председателю ЖСК59 Краснову С.Н., который, в свою очередь, бездействует и не выходит на контакт. В ГИС ЖКХ тоже идут отписки одни», — рассказал житель дома редакции Юга.ру.

По его словам, пожилые и малоподвижные люди замерзают, у некоторых обостряются хронические болезни, дети болеют.

При этом во время прямой трансляции на странице администрации Краснодарского края замглавы Краснодара Максим Онищенко заявил, что все УК города уже подали заявки на отопление.