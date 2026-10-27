В Северной Осетии ограничили работу общепита и продажу алкоголя ночью

Северная Осетия

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  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

В Северной Осетии кафе и рестораны перестали работать по ночам: причины и детали указа

24 октября президент Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в республике режим повышенной готовности. Общепит не будет работать с 00:00 до 07:00.

После 23:00 в заведениях перестают принимать заказы на алкоголь. Исключение сделали для отдельных ресторанов и баров при гостиницах.

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Кроме того, указ предусматривает запрет на публичные массовые мероприятия, усиление патрулирования, а также дополнительные требования к безопасности заведений. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, а за их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Пресс-секретарь главы республики Батраз Илаев объяснил, что режим стал вынужденной мерой. По его словам, он направлен на предотвращение конфликтов.

В середине октября в Осетии разгорелся скандал из-за стрельбы у ресторана во Владикавказе. В результате пострадали несколько человек, в том числе боец поп-MMA из Чечни Ибрагим Исламов (Никархо).

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял первое место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей. 

Алкоголь Владикавказ Общепит Северная Осетия

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В Северной Осетии ограничили работу общепита и продажу алкоголя ночью
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