В Краснодаре приостановили ремонт дома, где взорвался газ, из-за смены подрядчика

Краснодарский край

Распечатать

  • Квартира в доме на улице Клинической, 18 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Квартира в доме на улице Клинической, 18 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В доме на улице Клинической, где в мае взорвался газ, приостановили работы. Причиной стала смена подрядчика

Жительница Краснодара пожаловалась в соцсетях, что дом на улице Клинической после взрыва газа не восстановили в обещанные сроки. Ранее в городской мэрии говорили, что все работы планируют закончить в августе. 

По словам жительницы пятиэтажки, в доме восстановили стены и кровлю. В некоторых квартирах не вывезли строительный мусор и еще не приступили к демонтажу отделки. 

«Вот-вот холода настанут, а мы не имеем возможности вернуться в свое жилье. Лично у нас в квартире стену и плиту покрытия возвели 7 августа, и с тех пор абсолютно никакие работы не производились», — написала женщина.

«Горе обычного человека — не горе»:

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу городской администрации. Там ответили, что работы приостановили из-за смены подрядчика. Организацию, которая будет восстанавливать дом дальше, уже выбрали. Также сформирована и заказана новая заявка на материалы. Работы обещают возобновить на этой неделе.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке на улице Клинической, 18 произошел 24 мая. Пострадали несколько квартир, взрывной волной выбило стекла в проезжающем рядом трамвае. 

В конце августа в мэрии сказали, что на крыше пятиэтажки установили гидроизоляционную пленку, завершили монтаж металлопрофиля, снегозадержателей, ограждений и ливнестоков. В подъезде и в пострадавших квартирах на пятом этаже восстановили фасады и внутренние перегородки, вставили новые окна.

ЖКХ Краснодар Происшествия Строительство

Новости

Два пляжа Геленджика получили «синие флаги»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Слезы капали» 1983 года
В Краснодарском крае из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней
Трамвайный узел на улице Московской в Краснодаре доделают 1 октября
В Краснодаре появилось Death Cafe — проект, в рамках которого обсуждают тему смерти
В Пятигорске состоится туристический форум «Больше, чем путешествие»

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
Сегодня, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
С днем рождения, Краснодар!
22 сентября, 17:05
С днем рождения, Краснодар!
В День города проходим локально‑патриотический тест
Кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории
Вчера, 12:16
Кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории
Власти Чечни изъяли тираж, но удалили сообщение об этом

Реклама на сайте