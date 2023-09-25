В Краснодаре приостановили ремонт дома, где взорвался газ, из-за смены подрядчика
В доме на улице Клинической, где в мае взорвался газ, приостановили работы. Причиной стала смена подрядчика
Жительница Краснодара пожаловалась в соцсетях, что дом на улице Клинической после взрыва газа не восстановили в обещанные сроки. Ранее в городской мэрии говорили, что все работы планируют закончить в августе.
По словам жительницы пятиэтажки, в доме восстановили стены и кровлю. В некоторых квартирах не вывезли строительный мусор и еще не приступили к демонтажу отделки.
«Вот-вот холода настанут, а мы не имеем возможности вернуться в свое жилье. Лично у нас в квартире стену и плиту покрытия возвели 7 августа, и с тех пор абсолютно никакие работы не производились», — написала женщина.
«Горе обычного человека — не горе»:
Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу городской администрации. Там ответили, что работы приостановили из-за смены подрядчика. Организацию, которая будет восстанавливать дом дальше, уже выбрали. Также сформирована и заказана новая заявка на материалы. Работы обещают возобновить на этой неделе.
Напомним, взрыв газа в пятиэтажке на улице Клинической, 18 произошел 24 мая. Пострадали несколько квартир, взрывной волной выбило стекла в проезжающем рядом трамвае.
В конце августа в мэрии сказали, что на крыше пятиэтажки установили гидроизоляционную пленку, завершили монтаж металлопрофиля, снегозадержателей, ограждений и ливнестоков. В подъезде и в пострадавших квартирах на пятом этаже восстановили фасады и внутренние перегородки, вставили новые окна.