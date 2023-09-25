В Краснодаре приостановили ремонт дома, где взорвался газ, из-за смены подрядчика

В доме на улице Клинической, где в мае взорвался газ, приостановили работы. Причиной стала смена подрядчика

Жительница Краснодара пожаловалась в соцсетях, что дом на улице Клинической после взрыва газа не восстановили в обещанные сроки. Ранее в городской мэрии говорили, что все работы планируют закончить в августе.

По словам жительницы пятиэтажки, в доме восстановили стены и кровлю. В некоторых квартирах не вывезли строительный мусор и еще не приступили к демонтажу отделки.

«Вот-вот холода настанут, а мы не имеем возможности вернуться в свое жилье. Лично у нас в квартире стену и плиту покрытия возвели 7 августа, и с тех пор абсолютно никакие работы не производились», — написала женщина.