Площадь Дагестана увеличилась из-за обмеления Каспийского моря

24 октября геолог Идрис Идрисов сообщил «РИА Новости», что площадь Дагестана увеличилась на 2–3 тыс. кв. км из-за обмеления Каспийского моря.

Например, острова Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгунки уже соединились с материком — к ним можно проехать на автомобиле. Ранее площадь республики составляла 50,3 тыс. кв. км, а теперь — около 52–53 тыс. кв. км.

По словам Идрисова, если уровень Каспийского моря упадёт ещё менее чем на метр, то с материковой частью соединится остров Нордовый. Его площадь составляет 63 гектара. Там находятся крупные колониальные гнездовья морских птиц.