Площадь Дагестана увеличилась из-за обмеления Каспийского моря
Территория Дагестана увеличилась на 2–3 тыс. кв. км из-за падения уровня Каспийского моря
24 октября геолог Идрис Идрисов сообщил «РИА Новости», что площадь Дагестана увеличилась на 2–3 тыс. кв. км из-за обмеления Каспийского моря.
Например, острова Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгунки уже соединились с материком — к ним можно проехать на автомобиле. Ранее площадь республики составляла 50,3 тыс. кв. км, а теперь — около 52–53 тыс. кв. км.
По словам Идрисова, если уровень Каспийского моря упадёт ещё менее чем на метр, то с материковой частью соединится остров Нордовый. Его площадь составляет 63 гектара. Там находятся крупные колониальные гнездовья морских птиц.
Каспийское море стремительно мелеет:
Ученый отметил, что уровень моря продолжит снижаться, однако этот процесс будет медленным.
Отметим, что уровень Каспийского моря начал падать в 1990-х годах. В 2025 году он опустился до рекордно низкого значения — минус 29 метров.
Как писали Юга.ру, в 2025 году ученые установили возраст дюны в Дагестане, где снимали известную сцену фильма «Белое солнце пустыни».