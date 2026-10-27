Площадь Дагестана увеличилась из-за обмеления Каспийского моря

Дагестан

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  • Пляж Каспийского моря в Дагестане © Фото Suleymannabiev
    Пляж Каспийского моря в Дагестане © Фото Suleymannabiev

Территория Дагестана увеличилась на 2–3 тыс. кв. км из-за падения уровня Каспийского моря

24 октября геолог Идрис Идрисов сообщил «РИА Новости», что площадь Дагестана увеличилась на 2–3 тыс. кв. км из-за обмеления Каспийского моря.

Например, острова Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгунки уже соединились с материком — к ним можно проехать на автомобиле. Ранее площадь республики составляла 50,3 тыс. кв. км, а теперь — около 52–53 тыс. кв. км.

По словам Идрисова, если уровень Каспийского моря упадёт ещё менее чем на метр, то с материковой частью соединится остров Нордовый. Его площадь составляет 63 гектара. Там находятся крупные колониальные гнездовья морских птиц.

Каспийское море стремительно мелеет:

Ученый отметил, что уровень моря продолжит снижаться, однако этот процесс будет медленным.

Отметим, что уровень Каспийского моря начал падать в 1990-х годах. В 2025 году он опустился до рекордно низкого значения — минус 29 метров.

Как писали Юга.ру, в 2025 году ученые установили возраст дюны в Дагестане, где снимали известную сцену фильма «Белое солнце пустыни».

Дагестан Каспийское море Открытия ученых Экология

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