В Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в пятиэтажке

Вечером 24 мая в Краснодаре произошел взрыв газа в жилом доме на улице Клинической. Начался пожар. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 17:22. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь на площади 100 кв. м. Были эвакуированы 45 человек. Взрывной волной также выбило стекла в проезжавшем рядом во время взрыва трамвае.

Сначала экстренные службы сообщили об отсутствии пострадавших. Однако позже появилась информация, что в результате ЧП пострадала женщина. Она получила ожоги и была доставлена в Краевую клиническую больницу №1.