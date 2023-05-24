В Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в пятиэтажке
Возникший после взрыва газа в Краснодаре пожар потушен
Вечером 24 мая в Краснодаре произошел взрыв газа в жилом доме на улице Клинической. Начался пожар. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 17:22. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь на площади 100 кв. м. Были эвакуированы 45 человек. Взрывной волной также выбило стекла в проезжавшем рядом во время взрыва трамвае.
Сначала экстренные службы сообщили об отсутствии пострадавших. Однако позже появилась информация, что в результате ЧП пострадала женщина. Она получила ожоги и была доставлена в Краевую клиническую больницу №1.
Пожар ликвидировали около 200 спасателей. Было задействовано более 50 единиц техники. Огонь был оперативно потушен. По уточненным данным, площадь возгорания составила 150 кв. метров.
После ликвидации пожара началось проветривание помещений и проверка 1, 2, 3, 5 и 6 подъездов пострадавшего дома. Разрушенную взрывом квартиру обследовали газовики. На месте также работают правоохранительные органы. Проверку проводит прокуратура Центрального округа Краснодара. Прибывший на место ЧП глава краевой столицы сообщил, что решение о восстановлении дома и его сроках будет приято после окончания работы следователей.