В Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в пятиэтажке

Краснодарский край

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  • Взрыв газа в Краснодаре. Скриншот телеграм-канала KRD.ru © https://t.me/krdru/26723
    Взрыв газа в Краснодаре. Скриншот телеграм-канала KRD.ru © https://t.me/krdru/26723

Возникший после взрыва газа в Краснодаре пожар потушен

Вечером 24 мая в Краснодаре произошел взрыв газа в жилом доме на улице Клинической. Начался пожар. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 17:22. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь на площади 100 кв. м. Были эвакуированы 45 человек. Взрывной волной также выбило стекла в проезжавшем рядом во время взрыва трамвае.  

Сначала экстренные службы сообщили об отсутствии пострадавших. Однако позже появилась информация, что в результате ЧП пострадала женщина. Она получила ожоги и была доставлена в Краевую клиническую больницу №1.

Пожар ликвидировали около 200 спасателей. Было задействовано более 50 единиц техники. Огонь был оперативно потушен. По уточненным данным, площадь возгорания составила 150 кв. метров.

После ликвидации пожара началось проветривание помещений и проверка 1, 2, 3, 5 и 6 подъездов пострадавшего дома. Разрушенную взрывом квартиру обследовали газовики. На месте также работают правоохранительные органы. Проверку проводит прокуратура Центрального округа Краснодара. Прибывший на место ЧП глава краевой столицы сообщил, что решение о восстановлении дома и его сроках будет приято после окончания работы следователей. 

По информации СМИ, для жителей пострадавшего 4 подъезда подготовили пункт временного размещения в гостинице «Кавказ».  

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