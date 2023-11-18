Мэрия Краснодара обещает окончательно восстановить дом на Клинической в декабре

По словам краснодарских чиновников, жители пострадавшего дома на улице Клинической смогут вернуться в свои квартиры в декабре

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала заявление о том, что локальный режим ЧС в доме по адресу Клиническая, 18, будет снят в ближайшее время.

«После обеспечения бесперебойной работы всех инженерных сетей <…> собственники жилья смогут вернуться домой», говорится в заявлении.

Также утверждается, что «инвестор окажет [жильцам] финансовую помощь для дальнейшего косметического ремонта» и что «администрация города уже выплатила 38 жильцам пострадавших квартир компенсацию на общую сумму около 1,2 млн рублей».