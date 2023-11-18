Мэрия Краснодара обещает окончательно восстановить дом на Клинической в декабре

Краснодарский край

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  • Восстановленный фасад дома на Клинической, 18 © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru
    Восстановленный фасад дома на Клинической, 18 © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru

По словам краснодарских чиновников, жители пострадавшего дома на улице Клинической смогут вернуться в свои квартиры в декабре

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала заявление о том, что локальный режим ЧС в доме по адресу Клиническая, 18, будет снят в ближайшее время.

«После обеспечения бесперебойной работы всех инженерных сетей <…> собственники жилья смогут вернуться домой», говорится в заявлении.

Также утверждается, что «инвестор окажет [жильцам] финансовую помощь для дальнейшего косметического ремонта» и что «администрация города уже выплатила 38 жильцам пострадавших квартир компенсацию на общую сумму около 1,2 млн рублей».

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— Из гостиницы [жильцов пострадавших квартир] никто не выселяет, они продолжают там проживать бесплатно, — говорит Виталий Казликин, начальник городского управления гражданской защиты. — Но для обеспечения безопасного функционирования всех инженерных систем необходимо непосредственное участие собственников — в предоставлении доступа в помещения для проведения соответствующих работ.

Напомним, что 24 мая в доме на Клинической, 18, взорвался газ, вследствие чего несколько квартир в четвертом подъезде оказались сильно повреждены, 45 человек пришлось эвакуировать и заселить в гостиницы за счет муниципалитета.

Ранее на этой неделе мы писали о том, как городская администрация реагирует на жалобы краснодарцев на слабый напор горячей воды.

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