Заместитель главы Краснодара 15 ноября рассказал о ситуации с отоплением в городе

Во время прямой трансляции на странице администрации Краснодарского края замглавы Краснодара Максим Онищенко рассказал , что все УК города уже подали заявки на отопление.

Как сообщил Онищенко, включить тепло также поручили в 381 соцобъекте. . В 8:00 15 ноября без отопления остались 15 объектов. До конца дня тепло должно поступить и туда.



Напомним, ранее власти сообщали, что включить отопление во всем городе собираются, когда среднесуточная температура в Краснодаре будет около +8 °С пять дней подряд.

Как писали Юга.ру, что жители многоэтажек Майкопа могут остаться зимой без отопления из-за долгов УК.