Заместитель главы Краснодара 15 ноября рассказал о ситуации с отоплением в городе
В Краснодаре заявки на отопление подали все управляющие компании
Во время прямой трансляции на странице администрации Краснодарского края замглавы Краснодара Максим Онищенко рассказал, что все УК города уже подали заявки на отопление.
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Как сообщил Онищенко, включить тепло также поручили в 381 соцобъекте. . В 8:00 15 ноября без отопления остались 15 объектов. До конца дня тепло должно поступить и туда.
Напомним, ранее власти сообщали, что включить отопление во всем городе собираются, когда среднесуточная температура в Краснодаре будет около +8 °С пять дней подряд.
Как писали Юга.ру, что жители многоэтажек Майкопа могут остаться зимой без отопления из-за долгов УК.