«Кормлю ребенка под одеялом». Многодетная краснодарка рассказала, что в доме холодно и третью неделю нет горячей воды

В некоторых многоквартирных домах в центре Краснодара нет горячей воды с 7 ноября

17 ноября Юга.ру по сообщениям жителей Краснодара написали о том, что в некоторых домах в центре Краснодара горячей воды не было еще в октябре. Потом ее на некоторое время включали, а с 7 ноября из кранов снова течет холодная.

Многодетная жительница дома по улице Рашпилевской, 132/1 рассказала, что из горячего крана течет вода температурой не выше 30 ℃. Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды должна быть от 60 ℃ до 75 ℃.

Пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» в тот же день заверила, что «тепловики делают все возможное, в частности, в ближайшие два-три дня улучшится поставка».

А вот что 20 ноября в редакцию Юга.ру написал читатель: «но на 20 ноября поставка так и не улучшилась!»

Читательница Юга.ру рассказала: «У меня дома так холодно, что я в штанах, в носках, в махровом халате. Сейчас кормлю ребенка под одеялом, и нам холодно».

Напомним, 15 ноября замглавы Краснодара Максим Онищенко сказал, что заявки на отопление уже подали все управляющие компании. Но включат его только тогда, когда среднесуточная температура в городе будет пять дней подряд около +8 °С. В итоге в конце ноября в некоторых многоквартирных домах нет ни отопления, ни горячей воды.