«Горе обычного человека — не горе». Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа

Пятиэтажку на улице Клинической, 18 в Краснодаре видно издалека — над целым подъездом нет крыши. Вместо нее — деревянные балки, обтянутые то ли пленкой, то ли брезентом. Здесь 24 мая взорвался газ и начался пожар, из-за чего эвакуировали 45 человек.

Это жильцы всех квартир четвертого подъезда. Сейчас они живут в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ» и почти два месяца не могут вернуться к себе домой.



Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова 12 июля решила узнать, как восстанавливают разрушенную часть пятиэтажки.

Перепутать злосчастный подъезд с остальными просто невозможно. Даже спустя столько времени на крыльце лежат осколки стекол, которые выбило взрывной волной. Ограждающей ленты нет.

Многоквартирный дом по улице Клинической, 18 построен из кирпича в 1966 году. Площадь здания 4486 кв. метров, в нем 5 этажей, 6 подъездов и 100 квартир. Несмотря на солидный возраст, дом не аварийный.



Капремонт, включая замену газового оборудования, ждет пятиэтажку только в 2028-м, когда ей исполнится 62 года.

Рядом с пострадавшим домом ходит и озирается по сторонам женщина лет 55 в голубом халате в белый горох. Она представилась Антониной, живет во втором подъезде. Сегодня из окна выпрыгнул ее любимый кот, женщина ищет его уже несколько часов.

«Я в четвертый подъезд не поднималась и не знаю, что там с ремонтом, в каком состоянии квартиры. Давайте я куртку надену и с вами схожу, вдруг мой кот там», — предложила Антонина.