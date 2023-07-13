«Горе обычного человека — не горе». Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
Пятиэтажку на улице Клинической, 18 в Краснодаре видно издалека — над целым подъездом нет крыши. Вместо нее — деревянные балки, обтянутые то ли пленкой, то ли брезентом. Здесь 24 мая взорвался газ и начался пожар, из-за чего эвакуировали 45 человек.
Это жильцы всех квартир четвертого подъезда. Сейчас они живут в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ» и почти два месяца не могут вернуться к себе домой.
Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова 12 июля решила узнать, как восстанавливают разрушенную часть пятиэтажки.
Перепутать злосчастный подъезд с остальными просто невозможно. Даже спустя столько времени на крыльце лежат осколки стекол, которые выбило взрывной волной. Ограждающей ленты нет.
Многоквартирный дом по улице Клинической, 18 построен из кирпича в 1966 году. Площадь здания 4486 кв. метров, в нем 5 этажей, 6 подъездов и 100 квартир. Несмотря на солидный возраст, дом не аварийный.
Капремонт, включая замену газового оборудования, ждет пятиэтажку только в 2028-м, когда ей исполнится 62 года.
Рядом с пострадавшим домом ходит и озирается по сторонам женщина лет 55 в голубом халате в белый горох. Она представилась Антониной, живет во втором подъезде. Сегодня из окна выпрыгнул ее любимый кот, женщина ищет его уже несколько часов.
«Я в четвертый подъезд не поднималась и не знаю, что там с ремонтом, в каком состоянии квартиры. Давайте я куртку надену и с вами схожу, вдруг мой кот там», — предложила Антонина.
Окна собеседницы выходят на трамвайные пути. 12 июля она видела, что рабочие что-то привезли из стройматериалов. О том же говорили и на совещании в мэрии 10 июля. А еще — пообещали полностью завершить восстановительные работы к середине августа.
У подъезда я увидела только деревянную палку, кирпич, держащий входную железную дверь, и несколько мешков неизвестно с чем. Возможно, стройматериалы сложили с другой стороны подъезда, где стоит ограждающий металлический забор с надписью «Прохода нет!» Ни одного рабочего здесь сейчас нет.
«Надо срочно делать дом. Не успеешь оглянуться — осень», — считает Антонина.
Мы заходим в подъезд, и нас встречают лужа и льющаяся сверху вода. Неудивительно, на выходных были ливни, дождь идет и сейчас. На мой вопрос, живут ли здесь люди, женщина пожимает плечами и начинает стучать в двери. Ответа не последовало. Она показывает на многочисленные провода и говорит, что дальше не пойдет — вдруг ударит током. Поскольку кота Антонина не нашла, она решила спускаться. Я, наоборот, поднимаюсь к месту ЧП.
На мою удачу в тот же момент по лестнице поднимался мужчина. Алексей (имя изменено по просьбе собеседника) сказал, что живет в этом подъезде, и предложил провести меня по дому.
«В принципе, как было, так все и осталось. Смотрите», — говорит Алексей, заходя в разрушенную квартиру на пятом этаже.
На стене болтается испепеленный кондиционер, свисают куски бывшего натяжного потолка, пыльный шкаф опирается на соседнюю стену, открытый холодильник лежит на полу, керамическая плитка частично разрушилась, частично потрескалась, линолеум пошел волнами. С потолка льется вода, поскольку между балками, из которых делали свод, появились огромные зазоры.
В большинстве комнат квартиры на пятом этаже нет пола, и через отсутствующие перекрытия видно комнаты на четвертом этаже — каркасы перегородок и внешние стены. Жильцы той квартиры предусмотрительно накрыли мебель черной пленкой. Только едва ли это спасет имущество от влажности и плесени. В прогнозах погоды — дожди.
«В понедельник [10 июля — прим. Юга.ру] они приехали после планерки, посмотрели, поумничали, и всё», — продолжает Алексей.
Мы спускаемся вниз. Мужчина достает ключи и открывает дверь квартиры, в которой жил еще несколько месяцев назад. В нос бьёт сильный запах сырости. Прохожу в небольшую комнату. Сразу ясно, что хозяева могут попрощаться с двуспальной кроватью с резной спинкой, матрасом, тумбой и паркетом — всё залило водой.
«Ответственным и руководителем оперштаба по ликвидации последствий ЧС был назначен Бардачевский. Создали группу, наобещали очень много. Малова Елена Юрьевна приезжала. Сначала хоть что-то делали, а с 5 июля все работы остановились. Когда в понедельник 10 июля приезжали сюда всей компанией, один из сотрудников службы заказчика сказал, что якобы исполнитель не может договориться с каменщиками. По идее, они уже должны были класть перекрытия», — сказал Алексей.
По словам мужчины, им с матерью выплатили по 10 тыс. рублей на человека. Городская администрация обещает также компенсировать стоимость испорченного имущества и ремонта, суммы будут зависеть от величины ущерба.
Угол балкона квартиры этажом выше провалился на балкон Алексея. Ему сказали указать перечень всех повреждений, принести документ и зарегистрировать. Мужчина всё сделал еще 7 июня. Но спустя более 30 дней ответа все нет. 12 июля потерпевший сдал новое обращение.
«Списывают всё на дожди. Но их же предупреждали о них, неужели трудно было сделать гидроизоляцию. Видимо, горе обычного человека — не горе», — заключил Алексей.
Днем 13 июля мэрия Краснодара заявила о старте ремонта и опубликовала фото с разгрузкой стройматериалов.