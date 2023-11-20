В Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар. Жители остались недовольны

Предыстория: В 2021 Николаевский бульвар в Краснодаре выбрали для благоустройства по рейтинговому голосованию. Первую очередь на улице Автолюбителей должны были построить до конца 2022 года за 260 млн рублей. За год благоустройство подорожало на 119 млн рублей. В мае 2022 года жители Краснодара пожаловались на вырубку деревьев на территории. Рабочие повредили 119 зеленых насаждений, которые нельзя было трогать. Глава региона рассказал, что ущерб деревьям составил 30 млн рублей, а экс-мэр города назвал это «неприятной ситуацией». В октябре 2023 года власти пообещали завершить строительство бульвара до 14 ноября, но после сообщили о новых сроках.

20 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале об окончании работ на Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей:



«Наконец из уже нарицательного названия с негативным подтекстом Николаевский стал полноценным бульваром. В этой истории поставлена точка. Выполнены все работы по контракту».

Однако жители остались недовольны благоустройством. 18 ноября они пожаловались СМИ на озеленение территории:



«Что мы видим на сегодняшний день: активное озеленение дальней части бульвара и полное игнорирование участка, пострадавшего от вырубки два года назад. Но туда по сей день не высадили ни полного количества озеленения, отображенного в дендроплане проекта, ни какого-то дополнительного озеленения. Сделали хайп на фразе про 700 деревьев, которые рационально не распределили».

Как писали ранее Юга.ру, 19 ноября в районе Ейского шоссе в Краснодаре открыли сквер «Изумрудный».