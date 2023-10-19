Николаевский бульвар в Краснодаре должны благоустроить до 14 ноября

Предыстория: В Краснодаре Николаевский бульвар выбрали для благоустройства по рейтинговому голосованию в 2021 году. Первую очередь новой территории на улице Автолюбителей должны были сдать до конца 2022 года, а стартовая стоимость контракта составляла 260 млн рублей. Сегодня с учетом инфляции благоустройство обойдется в 379 млн рублей. Посмотреть, как выглядит бульвар с высоты птичьего полета можно здесь . В начале лета 2023 года мэрия рассказала , что на территории Николаевского бульвара уже укладывают тротуарную плитку и устанавливают бордюры.

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Пелих 17 октября рассказал, что в Краснодаре завершают работы по благоустройству Николаевского бульвара. Там установили детское игровое и спортивное оборудование, освещение, плитку. Сейчас на бульваре высаживают деревья и укладывают газон, сообщает «МЦУ Краснодар».

По словам Сергея Пелиха, сроки окончания работ на территории сдвинули, чтобы высадить зелень в наиболее благоприятную погоду.



Тем временем в соцсетях появились посты обеспокоенных краснодарцев. Они недовольны тем, что подрядчик не успел достроить Николаевский бульвар в срок:

«Николаевский бульвар не сдан в срок. Компания, которая была выбрана без торгов, не справилась с полным объемом работ к назначенной дате. В информационном пространстве нет упоминаний со стороны заказчика о том, заключено ли дополнительное соглашение к контракту, и нет сообщений о том, что вообще по этому поводу думает заказчик. Также нигде не опубликован и сам контракт с приложениями к нему».



18 октября «МЦУ Краснодар» оповестило, что сроки строительства бульвара на Автолюбителей не нарушены, так как по дополнительному соглашению работы должны закончить к 14 ноября.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в районе Ейского шоссе благоустроили сквер Изумрудный. Его готовят к открытию.