Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре должны завершить к 20 ноября

15 ноября в прямом эфире заместитель главы Краснодара сообщил, что работы на Николаевском бульваре должны завершить к 20 ноября

На повторное нарушение срока завершения работ на бульваре мэрия отреагировала санкциями, добавил Онищенко. Как писали Юга.ру, сдать территорию должны были 14 ноября.

Максим Онищенко рассказал, что срок сдачи объекта был нарушен дважды. Первый раз, пояснил чиновник, срок нарушили по объективным причинам — из-за жаркой погоды в сентябре и октябре специалисты посчитали нерациональным высаживать дорогостоящие деревья. По словам Онищенко, растения могли погибнуть.

Также замглавы города поделился информацией о том, что на обустройство Николаевского бульвара потребовалось меньше денег, чем было заложено. Средства, которые сохранили, решили потратить на дополнительное озеленение — это 700 насаждений.

Ранее жители района жаловались на вырубку дереьвев на территории будущего бульвара, об этом подробно Юга.ру рассказывали здесь.

Замглавы Краснодара добавил, что сейчас на территории бульвара исправляют просадку плитки и высаживают деревья.

Напомним, в декабре 2022 года Юга.ру писали, что строительство Николаевского бульвара в Краснодаре подорожало на 119 млн рублей.