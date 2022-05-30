Мэр Краснодара назвал вырубку деревьев на Николаевском бульваре «неприятной ситуацией»
Власти Краснодара нашли нарушения в работе подрядчика, который благоустраивает Николаевский бульвар вдоль улицы Автолюбителей. Чиновники пришли к выводу, что нужно жестче контролировать подрядчиков
Напомним, жители Гидростроя 16 мая пожаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. 19 мая городские чиновники сказали, что деревья там рубят «по проекту благоустройства». Спустя неделю после жалоб на них отреагировал мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он сказал, что работу подрядчика проверит администрация. В департаменте городского хозяйства и ТЭК вырубку деревьев объяснили необходимостью строительства там дорожек, игровых площадок и других объектов благоустройства.
Читайте также:
Еще спустя неделю, 30 мая, пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что «анализ исполнения контракта» по благоустройству Николаевского бульвара продолжается, но уже заметны некоторые нарушения со стороны подрядчика. В администрации уточнили, что подрядчик допустил отклонение от дизайн-проекта благоустройства. По словам мэра Краснодара, к подрядчику применят санкции (не уточняется, какие).
«Прямо скажем, неприятная ситуация. Когда бездумно, не по-хозяйски люди подходят к выполнению задачи — всегда такой результат. А вывод какой — надо жестче контролировать подрядчиков, сопровождать пошагово», — сказал Алексеенко.
Теперь нарушения собираются «конкретизировать и задокументировать», а потом внести в «акт». Как это поможет исправить нарушения, не говорится.
Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году Николаевский бульвар выбрали жители города во время рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий. В 2022 году администрация города сообщила, что полная стоимость благоустройства Николаевского бульвара составляет 260 млн рублей. В 2022 году собираются благоустроить первую очередь Николаевского бульвара вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия. Подрядчиком выбрали компанию ООО «Векстрой-Юг».
В 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила эскизный проект Николаевского бульвара. Тогда она обещала, что на территории зеленой зоны постораются сохранить «по возможности максимальное количество старых деревьев».