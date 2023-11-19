В Краснодаре открыли сквер «Изумрудный»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодаре появилась новая благоустроенная территория — сквер «Изумрудный»

Он расположился в районе Ейского шоссе. 

В сквере благоустроили:

  • пешеходные дорожки;
  • бесплатный туалет;
  • скамейки и урны;
  • площадку для выгула собак;
  • спортивную и игровую зоны.

Там есть аллея шириной 8 метров, воркаут-площадка, видеокамеры, 15 тыс. кустарников и система автополива.

Как писали Юга.ру, В Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар. Там установили детское игровое и спортивное оборудование, освещение, плитку, высадили деревья и уложили газон.

Благоустройство Краснодар

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