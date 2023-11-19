В Краснодаре открыли сквер «Изумрудный»
В Краснодаре появилась новая благоустроенная территория — сквер «Изумрудный»
Он расположился в районе Ейского шоссе.
В сквере благоустроили:
- пешеходные дорожки;
- бесплатный туалет;
- скамейки и урны;
- площадку для выгула собак;
- спортивную и игровую зоны.
Там есть аллея шириной 8 метров, воркаут-площадка, видеокамеры, 15 тыс. кустарников и система автополива.
Как писали Юга.ру, В Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар. Там установили детское игровое и спортивное оборудование, освещение, плитку, высадили деревья и уложили газон.
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