В Краснодаре открыли сквер «Изумрудный»

Там есть аллея шириной 8 метров, воркаут-площадка, видеокамеры, 15 тыс. кустарников и система автополива.

Он расположился в районе Ейского шоссе.

Как писали Юга.ру, В Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар. Там установили детское игровое и спортивное оборудование, освещение, плитку, высадили деревья и уложили газон.