Строительство Николаевского бульвара в Краснодаре подорожало на 119 млн рублей

Новая стоимость строительства Николаевского бульвара с учетом корректировки проекта и инфляции составит 379 млн рублей, сообщили в мэрии Краснодара. Заявку на благоустройство уже направили в министерство ТЭК и ЖКХ. Соглашение на строительство планируют заключить в январе 2023 года.

Напомним, изначальная стоимость контракта на благоустройство Николаевского бульвара составляла 260 млн рублей. На эти деньги компания ООО «Векстрой-Юг» должна была сделать велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, высадить растения и оборудовать зону для выгула собак. Первую очередь бульвара должны были построить до конца 2022 года.

Но контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть и приостановить реализацию проекта. Причиной стали самовольные действия компании и отставание от графика. Кроме того, рабочие вырубили на территории бульвара зеленые насаждения без порубочного билета. Ущерб оценили в 30 млн рублей.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в 2022 город провалил реализацию федеральной программы по благоустройству зеленых зон и назвал это преступлением:

«Город в итоге не получил средства, не получил долгожданный благоустроенный Николаевский бульвар, а также Молодежный сквер. Сказать, что это недопустимо — это еще мягко сказать. Это просто преступление. Впредь мы не должны допускать такого отношения к деньгам и возможностям, которые дают городу краевой и федеральный бюджеты».

Как писали Юга.ру, Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем рейтингового голосования в 2021 году. Здесь можно посмотреть как он выглядит с высоты и изнутри.