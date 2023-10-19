Чиновники рассказали о проекте «Нового Краснодара» на 270 тыс. жителей

Губернатор Краснодарского края рассказал, что в новом районе Краснодара будет проживать около 270 тыс. человек

Предыстория: В Краснодаре в 2019 году представили проект нового микрорайона недалеко от поселка Знаменского. Там планировали построить медицинский и промышленный комплексы, еще одну краснодарскую ТЭЦ , а также школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты. Концепцию нового района на почти 300 тыс. человек обещали разработать к весне 2022 года.

19 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в новом микрорайоне Краснодара будут проживать 270 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Мы проектируем и будем строить новый Краснодар. Масштаб — 1500 гектаров, из них под жилую застройку предусмотрели только 635 гектаров, где будут проживать около 270 тысяч человек», — отметил Кондратьев.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков сообщил, что новый район можно разделить на микрорайоны и связать бульварами.



«В одном из них разместим деловой центр с административным кварталом и медицинским кластером, который будет окружен зеленой зоной. Здесь же разместим парк площадью более 26 гектаров, объекты культурного значения. В другом микрорайоне — парк площадью более 50 гектаров, здание кубанского казачьего хора и театра», — рассказал Поздняков.

Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском поселке Российском на улице Кирилла Россинского достроили детсад на 350 мест.