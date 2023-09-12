На дорогах Краснодара снова появились эвакуаторы

В Краснодаре уже больше года снова работают эвакуаторы. Официально об этом не сообщали

На улицах Краснодара снова появились эвакуаторы. Официально работу в городе они прекратили в 2020 году. Позже власти сообщили, что спецтехника снова появится на улицах, но не уточнили когда.

Юга.ру обратились за комментарием в Министерство транспорта и дорожного хозяйства края. В ведомстве подтвердили, что эвакуаторы действительно снова работают в краевой столице.