На дорогах Краснодара снова появились эвакуаторы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре уже больше года снова работают эвакуаторы. Официально об этом не сообщали

На улицах Краснодара снова появились эвакуаторы. Официально работу в городе они прекратили в 2020 году. Позже власти сообщили, что спецтехника снова появится на улицах, но не уточнили когда.

Юга.ру обратились за комментарием в Министерство транспорта и дорожного хозяйства края. В ведомстве подтвердили, что эвакуаторы действительно снова работают в краевой столице.

В министерстве рассказали, что эвакуаторы снова заработали в Краснодаре 1 июня 2022 года. Договоры на выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автомобилей заключили с девятью организациями. На дорогах Краснодара работают 46 единиц спецтехники. Их координирует диспетчерский отдел «Центра организации дорожного движения». 

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Также в ведомстве пояснили, что решения о задержании автомобиля и перемещении его на спецстоянку принимают сотрудники ГИБДД. Основаниями могут стать административные нарушения, предусмотренные ст. 27.13 КоАП РФ.

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре решили прекратить работу эвакуаторов. Краевые власти объяснили это тем, что работу службы эвакуации машин нужно менять. В полиции это объяснили нехваткой инспекторов ГИБДД, которые обычно сопровождают эвакуаторы, и возросшим количеством ДТП — сотрудников начали перенаправлять в места концентрации аварий.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в 2020 году сказал, что эвакуаторы будут работать только при ДТП в качестве вспомогательных средств для эвакуации автомобилей.

В декабре того же года губернатор края Вениамин Кондратьев говорил о необходимости создания «уполномоченного краевой органа» по работе с эвакуацией транспортных средств.

В начале 2022 года депутаты Заксобрания Кубани доработали и в окончательном чтении приняли закон об эвакуаторах. Тогда же приняли решение о создании диспетчерского центра на базе новой организации, подведомственно краевому Минтрансу

Автомобили Дороги Краснодар

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