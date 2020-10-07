В полиции объяснили, почему в Краснодаре перестали работать эвакуаторы

6 октября в МВД Кубани ответили на вопрос портала Юга.ру о том, почему на дорогах Краснодара в последнее время не видно эвакуаторов

В начале октября в краснодарских соцсетях, в частности, в телеграм-канале «ЮгаSapiens» , обратили внимание на то, что в городе перестали работать эвакуаторы. Как отмечали очевидцы, из-за этого под запрещающими знаками машины начали ставить в два, а иногда и в три ряда. От источника порталу Юга.ру стало известно, что причина дефицита эвакуаторов связана с отсутствием достаточного количества сотрудников ГИБДД, которые обычно сопровождают их для составления документов.

Редакция Юга.ру обратилась в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и спросила, с чем связано уменьшение числа работающих инспекторов ГИБДД, есть ли их дефицит в других городах и когда планируется полноценный выход эвакуаторов на улицы.

6 октября в ответе на запрос ведомство указало, что в сентябре в Краснодаре произошел «ряд ДТП с большим количеством погибших». В полиции напомнили о происшествии в Юбилейном микрорайоне с тремя погибшими и уточнили, что всего за месяц в краевом центре погибли 15 человек, 6 из них — пешеходы.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в столице Кубани выросло число ДТП по вине водителей, которые отказались от медосвидетельствования, а также по вине водителей со стажем менее двух лет.